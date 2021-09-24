Грозит энергетический коллапс?

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис не исключает, что в ближайшее время в Европе может ощущаться дефицит природного газа, сообщает BNS.

По его мнению, кризис будет вызван увеличением потребления газа в Азии и сокращением поставок российского газа в Европу с целью ускорить запуск «Северного потока-2».

Все же министр надеется, что Брюссель примет меры, чтобы избежать кризиса. «Газовый кризис возможен. Но я надеюсь, что Еврокомиссия вместе со странами-членами (ЕС) решит этот вопрос и у нас не будет того, что было более 10 лет назад, когда в Европе были сбои, а во многих странах даже в середине зимы не было газа», — сказал Д. Крейвис журналистам на минувшей неделе.

Он напомнил, что большая часть грузов сжиженного природного газа (СПГ) сейчас идет в Азию. Еще одна причина снижения объемов газа в Европе, по словам министра, — это попытки России как можно скорее проложить вторую линию газопровода по дну Балтийского моря в Германию.

«Чтобы оказать давление на государства — члены ЕС и прежде всего на Германию с целью ускорить запуск «Северного потока», Россия замедлила поставки газа. Хранилища в Италии и Германии пусты, что также влияет на цены на газ», — сказал он.

Д. Крейвис отметил, что высокие цены на газ являются одним из факторов, которые вызывают рост цен и на рынке электроэнергии.

Глава российского «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что газ не будет поставляться по завершенному на минувшей неделе газопроводу «Северный поток-2» с 1 октября, как ранее сообщали СМИ. Представители правительства России заявили, что немецкий регулятор может выдать разрешение на использование «Северного потока-2» примерно через четыре месяца.

Йонавская Achema сокращает производство

Крупнейший потребитель газа в Литве — йонавский завод азотных удобрений Achema из-за сильного роста цен на газ на рынке вынужден сокращать производство – после проведенного летом ежегодного ремонта не работает один из двух аммиачных цехов.

Генеральный директор Achema Рамунас Миляускас сказал BNS, что из-за рекордно высоких цен на газ производители азотных удобрений во всем мире сталкиваются с серьезными проблемами.

«Achema внимательно взвешивает возможности дальнейшей деятельности и корректирует производственную корзину своих продуктов. Из-за сложившихся в настоящее время непростых условий на рынке было принято решение после завершения планового ремонта временно не запускать один из аммиачных цехов», – сказал Р. Миляускас BNS на минувшей неделе. По его словам, один аммиачный цех производит около 30% всей продукции завода.

Achema является крупнейшим клиентом Клайпедского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ). Плановый ремонт завода проходил в июле-августе, он был закончен в начале сентября. Ремонт на заводе проводится летом ежегодно.

Продажи продукции предприятия в прошлом году сократились на 3% до 2,47 млн тонн – в начале 2020 года они падали из-за низкого спроса на удобрения в Западной Европе. Achema экспортирует продукцию почти в 30 государств, а ее главными рынками являются Франция, Великобритания, Германия, страны Центральной Европы, Скандинавия.

Из-за рекордно высоких цен на газ примерно на 40% временно сократил производство аммиака один из крупнейших в мире производителей удобрений – норвежский Yara International, а CF Industries Holdings временно остановил деятельность двух заводов в Великобритании.

Цены на газ в Европе в этом году подскочили более чем втрое.

Бойкот БелАЭС – по плану Б

Между тем министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис надеется, что проблема бойкота электроэнергии с небезопасной Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце на рынке Балтийских стран решена, сообщает BNS. «Никогда не говори «никогда», но я очень надеюсь, что сейчас то время, которое мы уделяли Островцу, сможем уделить другим важным вещам», – сказал Д. Крейвис журналистам. «У нас есть большая позитивная повестка работы с нашими балтийскими коллегами как в области возобновляемых источников энергии, так и в других областях», — добавил он.

Министр говорит, что после того, как Литва снизила максимальную пропускную способность передачи электроэнергии через литовско-белорусские соединения, Литва реализовала так называемый план Б в результате одностороннего введения новых правил. Однако, по его словам, дискуссия с латышами и эстонцами по трехстороннему соглашению будет продолжена. «Да, эта методика — а именно наша собственная — была планом Б. Конечно, единая методика всегда лучше, и мы продолжим переговоры для достижения трехстороннего соглашения. Теперь у нас такой статус-кво, какой есть», — сказал министр энергетики.

По словам Д. Крейвиса, в настоящее время операторы кольца БРЭЛЛ соблюдают параметры, установленные Литвой. «Мы видим, что операторы сетей следуют заданным нами параметрам, потому что мы действуем в рамках соглашения БРЭЛЛ, и торговля с Россией происходит в рамках наших параметров. Это означает, что электричество из Островца теоретически не может попасть, и в настоящее время оно недоступно из-за того, что Белорусская АЭС не работает», — пояснил министр. По его словам, Белорусская АЭС не работает два месяца и может не работать еще несколько. «Это лишь еще раз демонстрирует качество этой электростанции. До этого она ломалась, наверное, четыре или пять раз”, — отметил Д. Крейвис.

В ответ на вопрос, может ли сокращение мощности Литвой повлиять на цены на электроэнергию, которые в настоящее время особенно высоки на бирже, министр сказал, что цена в Литве формируется шведской ценовой зоной SE4: «Не российская, не белорусская электроэнергия не формирует цены». Литовские власти убеждены, что электроэнергия с Белорусской АЭС до сих пор поступала в Литву через Латвию, что нарушало так называемый «антиостровецкий» закон. Латвия заявляла, что торгует только российской электроэнергией.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ