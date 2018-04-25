Группа Apranga планирует открыть 16 магазинов

Фото BFL/Томаса Лукшиса

После того, как правительство Литвы в среду смягчило карантинные ограничения для части бизнеса, крупнейшая в странах Балтии группа розничной торговли одеждой Apranga планирует открыть в выходные 15 магазинов в Вильнюсе и Каунасе, а в следующий вторник — ещё один в Клайпеде.

Глава группы Римантас Первеняцкас говорит, что снова откроются те магазины, у которых есть отдельные входы. Немало магазинов Apranga действует в крупных торгово-развлекательных центрах, открыть которые правительство не разрешило.

По словам Р. Первеняцкаса, после закрытия магазинов группы, немного выросли продажи по интернету, однако он говорит, что эти цифры невелики. Он также не ожидает большого наплыва покупателей после открытия физических магазинов, потому что одежда во время карантина в условиях пандемии не является предметом первой необходимости.

По его словам, во время карантина предприятие не увольняло работников, большая часть их была отправлена в вынужденный простой. Сейчас на предприятии работает 840 человек. У группы в Литве 105 магазинов.

Р. Первеняцкас говорит, что в Латвии все магазины работают, за исключением выходных, а в Эстонии большая часть магазинов закрыта, работают все три магазина в Таллине.

«В Латвии ограничена торговля магазинов в торговых центрах только в субботу и воскресенье, а в Эстонии все магазины закрыты, у них можно было работать только в центре, так что сейчас в Таллине работают три магазина», — сказал он.

Группе Apranga в Латвии принадлежит 50 магазинов, а в Эстонии — 28.