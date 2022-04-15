Группа депутатов Литвы предлагает сделать 9 мая днем памяти геноцида в Украине 

Nuotrauka BNS/ Arnas Strumila

Группа литовских парламентариев предлагает сделать 9 мая в Литве, не только Днем Европы, но и Днем памяти жертв геноцида в Украине.

Соответствующую поправку к закону о памятных датах зарегистрировали 16 депутатов, принадлежащих как к правящим партиям, так и к оппозиционным.

Среди авторов проекта – спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, министры иностранных дел и юстиции, главный инициатор и организатор — заместитель спикера Сейма Паулюс Саударгас.

«9 мая отмечается в Российской Федерации как День Победы во Второй мировой войне, но в то же время замалчиваются военные преступления и репрессии Советского Союза против целых народов в кровавую сталинскую эпоху. Литве, Украине и части Европы не довелось порадоваться победе над нацистской Германией, так как одна оккупационная власть сменилась другой, также совершавшей преступления против человечности», — говорится в пояснительной записке к проекту.

«Сегодня мир переживает геноцид в Украине, учиненный путинской Россией, являющейся реинкарнацией Советского Союза. Таким образом, этот день объединил бы трагедии, пережитые украинцами тогда и сейчас, то есть организованный Советским Союзом Голодомор, массовые убийства, депортации и истребления мирных жителей в системе ГУЛАГа и военные преступления, совершаемые сегодня российскими военными», — утверждают авторы проекта.

9 мая в Литве отмечается как День Европы.

Аналогичное решение принял парламент Латвии, объявивший 9 мая днем ​​памяти жертв войны на Украине. В этот день в Латвии также запрещены массовые мероприятия.

Россияне обычно отмечают 9 мая как день победы над нацистской Германией. В то время, как Западный мир отмечает окончание Второй мировой войны в Европе 8 мая

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