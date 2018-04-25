Группа протестующих напомнила о репрессиях коммунистического Китая

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Вечером в понедельник посольство Китая в столице Литвы устроило приём по случаю 70-летия образования коммунистической Китайской Народной Республики, но прибывающих на торжество гостей возле здания встречала группа сторонников Тибета.

Дипломатов, бизнесменов и политиков, прибывающих на приём в отель Radisson Blu в Вильнюсе, встречали протестующие с плакатами, осуждающими «террор Китая» и поддерживающими Тибет.

Витис Видунас, директор Tibeto namai (Тибетского дома), лектор Института Азии и транскультурных исследований Вильнюсского университета, говорит, что демонстранты хотят напомнить, что «это праздник режима, и в Китае по-прежнему очень много нарушений прав человека», людей преследуют из-за политических и религиозных убеждений.

«Было полно нарушений на протяжении всей истории Китайской Народной Республики начиная с прихода к власти, а затем — так называемая культурная революция, движение хунвейбинов. Репрессии против китайского народа, преследование христианской общины — все эти проблемы имеют место. Если мы уже отмечаем эту дату, то хотим показать всю картину, а не только парадную сторону, которая будет представлена ​​на приёме», — сказал Видунас BNS.

Мероприятие началось с гимнов Литвы и Китая.

На празднование прибыли дипломаты и офицеры из Японии, Италии, Испании, Финляндии, Грузии, Германии и других стран, проживающие в Литве, а также представители Вооружённых сил Литвы и политики. Среди последних — председатель группы Сейма по связям с Китаем либерал Кястутис Главяцкас, его заместитель, представитель фракции социал-трудовиков Артурас Скарджюс, а также представители этой фракции «крестьяне» Альгимантас Киркутис и Зенонас Стрейкус. Прибыл также и вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис .

К.Главяцкас сказал, что он участвует в этом мероприятии, поскольку литовские лидеры посещают Китай, поддерживают торговые отношения, а Китай является «большим государством, достойным такого же уважения, как и другие государства».

«Люблю-не люблю» — не слишком хороший принцип в политике, надо всё же искать точки соприкосновения и сотрудничать. Я согласен с тем, что нарушения прав человека существует, что это необходимо исправить. Но, я думаю, точно так же в остальном мире, имеются такие же вещи, как ЛГБТИ, гомосексуалистов подавляют в Польше, что, как я считаю, нехорошо», — сказал Главяцкас журналистам.

Д.Матулёнис сказал, что критика Китая не нова и что празднование создания коммунистической республики — это, по его словам, «внутреннее дело Китая».

«Этот праздник отмечается уже много лет. Вопрос: применяются ли к Китаю какие-либо санкции? Вот и ответ», — сказал журналистам вице-канцлер.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что муниципалитет не допустит проведения фейерверка в столице во вторник в честь 70-летия основания коммунистического Китая.

В 70-летие КНР участники протеста в Вильнюсе предупреждают об угрозах от этой страны

Протестующие провели ещё одну акцию протеста в полдень вторника возле столичного Белого моста, где состоялось чествование «жертв коммунистического террора в Китае».

в 70-ю годовщину образования коммунистического Китая участники протеста в столице Литвы собрались, чтобы напомнить о жертвах коммунистического режима этой страны и предупредить об исходящих от нее угрозах Литве.

Около 20-и участников протеста: общественных деятелей, политиков, – с протестными плакатами, а также флагами Тибета, Тайваня, Гонконга в полдень собрались на Белом мосту в Вильнюсе.

Это место было выбрано для проведения акции протеста из-за прежних планов посольства Китайской Народной Республики (КНР) провести здесь во вторник праздничный фейерверк, однако Вильнюсское городское самоуправление не дало разрешение на это мероприятие.

По словам участвовавшего в пикете парламентского консерватора Жигимантаса Павилёниса, об исходящих от Китая угрозах все громче говорят разведки не только США, но и Германии, других стран Европы, а также самой Литвы.

«Все видят прежде всего деятельность Института Конфуция, хорошо финансируемую в наших школах, университетах, все замечают эту самую разведку, желание коммунистического Китая перенять нашу инфраструктуру, финансировать реактор Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, где работает аж 400 присланных китайцев – это их «льготный кредит», который поддержал этого монстра в 30-и километра от нашей границы», – сказал Ж. Павилёнис.

Он также подчеркнул интерес Китая к железной дороге, инфраструктуре Клайпедского порта, внедрению стандарта связи 5G в телекоммуникациях.

«Нам следует понять, что свобода неделима, и мы за свободу – Тибета ли, Тайваня или Украины», – сказал политик.

Большинство представителей неправительственных организаций и политиков являются сторонниками Тибета, однако директор организации «Дом Тибета» Витис Видунас на мероприятии призвал всех поддержать идею «свободного Китая».

«Мы хотим, чтобы общество поняло, что нас призывали отметить на прошлой неделе. Мы хотим сказать, что такое КНР, какие проблемы, связанные с правами человека, имеют место в ней», – сказал BNS В. Видунас.

По словам представителя парламентской фракции консерваторов Мантаса Адоменаса, важно подчеркнуть, что годовщина знаменует образование коммунистического режима, потребовавшего «шестьдесят с лишним миллионов жертв».

«Это годовщина террора, который продолжается и сейчас держит более миллиона граждан, жителей оккупированных территорий в концентрационных лагерях», – сказал он BNS.