Группу минных тральщиков постоянной готовности НАТО возглавил офицер ВМС Литвы

На минувшей неделе офицер командор Аудрюс Венцкунас перенял на полгода командование Группой противоминных судов постоянной готовности НАТО.

Командование будет осуществляться со штабного судна обеспечения ВМС Литвы Jotvingis (N42), сообщило Министерство обороны.

В ходе проходивших на минувшей неделе международных морских учений А. Венцкунас руководил объединенным подразделением для выполнения зада, ядро которого составила Первая группа постоянной готовности НАТО, а также дополнительно причисленные к ней противоминные суда.

«Учения BALTOPS 2020 были последним аккордном перед началом дежурства в Первой группе противоминных судов постоянной готовности НАТО. Я убежден, что после учений мы готовы к выполнению этой задачи НАТО», – сказал офицер.

Эта группа является частью Сил быстрого реагирования НАТО.