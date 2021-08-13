Груз ответственности

С расширением санкций в отношении Беларуси экспорт ее удобрений через Литву может быть полностью прекращен, заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, сообщает BNS.
По словам Г. Ландсбергиса, Литва уже формально предоставила предложения Брюсселю по расширению секторальных санкций, включая и удобрения «Беларуськалия», которые экспортируются преимущественно через Клайпеду.
На вопрос, может ли быть прекращен экспорт, Г. Ландсбергис ответил, что такой вариант возможен.
«Возможно полное прекращение. Я бы сказал, что это реально. Переговоры еще не начались, поэтому пока рано об этом говорить», — заявил министр на минувшей неделе.
Г. Ландсбергис отметил, что вопрос расширения санкций будет обсуждаться не раньше сентября.
«Самое ранее в сентябре советы снова начинают работу. Нет никакого формата, который сегодня мог бы это осуществить, но формальная просьба уже подана», — отметил глава литовской дипломатии.
Литва финансово готова прекратить перевозку белорусских удобрений через Клайпедский порт, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, однако подчеркнула, что для такого решения нужно одобрение всех стран Евросоюза (ЕС). Об этом информирует BNS.
«Литва и сейчас может полностью прекратить этот транзит, что касается финансовых возможностей, но с правовой точки зрения санкции должен вводить ЕС по договоренности всех стран, этот вопрос ЕС будет решать только тогда, когда будет одобрение всех 27 стран», — заявила И. Шимоните.
«Литва подняла этот вопрос в ведомствах ЕС, а финансово нет такой нагрузки, которая заставила бы Литву раболепствовать или поступаться своими принципами», — добавила она.
В предыдущем пакете санкций не было договоренности о запрете торговли всеми видами калийных удобрений.
Евросоюз ввел санкции на экспорт белорусских удобрений в начале июня, однако реально они охватывают только 20% проходящих через Литву удобрений и распространяются только на договоры, заключенные после 26 июня.
Продукция «Беларуськалия» перевозится по Литве предприятием «Lietuvos geležinkeliai» (Литовские железные дороги), которое из-за санкций потеряет 20 млн евро в год.
Информация «ЛК», BNS