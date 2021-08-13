Груз ответственности

«Возможно полное прекращение. Я бы сказал, что это реально. Переговоры еще не начались, поэтому пока рано об этом говорить», — заявил министр на минувшей неделе.

Г. Ландсбергис отметил, что вопрос расширения санкций будет обсуждаться не раньше сентября.

«Самое ранее в сентябре советы снова начинают работу. Нет никакого формата, который сегодня мог бы это осуществить, но формальная просьба уже подана», — отметил глава литовской дипломатии.

Литва финансово готова прекратить перевозку белорусских удобрений через Клайпедский порт, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, однако подчеркнула, что для такого решения нужно одобрение всех стран Евросоюза (ЕС). Об этом информирует BNS.

«Литва и сейчас может полностью прекратить этот транзит, что касается финансовых возможностей, но с правовой точки зрения санкции должен вводить ЕС по договоренности всех стран, этот вопрос ЕС будет решать только тогда, когда будет одобрение всех 27 стран», — заявила И. Шимоните.

«Литва подняла этот вопрос в ведомствах ЕС, а финансово нет такой нагрузки, которая заставила бы Литву раболепствовать или поступаться своими принципами», — добавила она.

В предыдущем пакете санкций не было договоренности о запрете торговли всеми видами калийных удобрений.

Евросоюз ввел санкции на экспорт белорусских удобрений в начале июня, однако реально они охватывают только 20% проходящих через Литву удобрений и распространяются только на договоры, заключенные после 26 июня.

Продукция «Беларуськалия» перевозится по Литве предприятием «Lietuvos geležinkeliai» (Литовские железные дороги), которое из-за санкций потеряет 20 млн евро в год.

Информация «ЛК», BNS