Грузия открыла границы для граждан пяти европейских стран

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Власти Грузии открыли границы для граждан Германии , Франции, Латвии, Литвы и Эстонии.

Граждане этих стран могут въезжать в Грузию только воздушным транспортом. Накануне визита они обязаны будут заполнить специальную анкету с указанием личных данных, истории поездок за последние две недели, маршрута по Грузии.

Все прибывающие в грузинские аэропорты пройдут термометрию, а в случае выявления высокой температуры — сделать ПЦР-тест на коронавирус.

Отмечается, что бизнес-визиты в Грузию могут совершать граждане любой страны, но они обязаны проходить тесттрование на COVID-19 каждые 72-часа. Это условие не касается граждан пяти вышеуказанных стран, они могут въезжать без каких-либо условий.