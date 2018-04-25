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TOP,Бизнес,Транспорт

Грузоперевозки – по новым правилам

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Европарламент (ЕП) утвердил Пакет мобильности, который ужесточает правила деятельности автоперевозчиков. Литва и еще восемь стран, находящихся на периферии Евросоюза, не одобрили принятие этого пакета, сообщает BNS. 

Пакет мобильности автоперевозчиков

Европарламентарии одобрили достигнутый в декабре компромисс по Пакету мобильности. Обновлены правила командировки водителей, их отдыха и доступа к рынку, что призвано улучшить условия работы водителей и предотвратить нечестную конкуренцию в перевозке грузов по дорогам ЕС, говорится в сообщении ЕП. Больше всего дискуссий вызывает предусмотренное обязательство возврата грузовиков каждые восемь недель в страну регистрации. Западные европейцы утверждают, что обязательный возврат поможет бороться с регистрацией фиктивных компаний грузоперевозок, когда компании, стремящиеся снизить затраты, учреждают в одной стране, а действуют в другой. 

Литовские перевозчики и правительство заявляют, что западные европейцы стремятся вытеснить их с рынка, а обязательный возврат грузовиков повысит загрязнение на дорогах и будет мешать борьбе с климатическими изменениями. 

Премьер: Будем защищать перевозчиков Литвы  

Литва намерена всеми правовыми средствами защищать интересы перевозчиков страны, утверждает премьер Саулюс Сквярнялис. «Литва придерживается последовательной позиции по применению принципов общего внутреннего рынка ЕС и его укреплению. Однако очевидно, что этот пакет правовых актов дискриминирует перевозчиков государств, находящихся у внешних границ ЕС, по сравнению с перевозчиками других стран ЕС. Мы готовы защищать свою позицию правовыми мерами и ждем конкретных действий Еврокомиссии по смягчению негативных положений», – отметил С. Сквярнялис в пресс-релизе. Ранее он уже заявлял BNS, что Литва намерена обжаловать новые правила в Суде справедливости ЕС, если они будут приняты Европарламентом. Литва вместе с другими 8 странами ЕС не одобрила этот документ во время его рассмотрения в Совете ЕС. 

По мнению Литвы, он является непропорциональным, дискриминирующим литовских перевозчиков и противоречит «зеленому» курсу Европы. МИД отмечает, что Еврокомиссия взяла на себя обязательство до конца года провести оценку влияния положений Пакета мобильности. Литва и другие страны, не одобряющие пакет, надеются, что после проведения оценки ЕК представит соответствующие изменения. Примечательно, что эти положения вступят в силу не ранее 2022 года.

Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что, защищая интересы своих перевозчиков, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Болгария, Венгрия, Румыния, Мальта и Кипр намерены обратиться в Суд справедливости Евросоюза по поводу неприемлемых положений Пакета мобильности. 

«Литва разочарована этим решением Европарламента. Наряду с удовлетворительными положениями Пакета мобильности, такими, как, например, улучшение условий работы и отдыха водителей грузовиков, приняты предложения, которые окажут негативное влияние на  климатическую политику Евросоюза. Принято особенно неблагоприятное для нас положение о возвращении грузовиков каждые 8 недель, которое дискриминирует перевозчиков Литвы и других периферийных государств ЕС», – отметил глава МИД Линас Линкявичюс в заявлении.

В Литве давно обеспокоены происходящим в сфере грузоперевозок. В ноябре прошлого года литовские перевозчики устроили акцию с целью привлечь внимание властей к проблемам в этой сфере.

Информация «ЛК», BNS 

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