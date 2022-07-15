Грузовикам из ЕС запретят въезжать в Россию с 1 октября

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С 1 октября в Россию могут перестать впускать большегрузные автомобили из Евросоюза в качестве ответных мер на аналогичный запрет со стороны ЕС. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой соответствующих документов.

По словам другого источника, Минсельхоз и Минпромторг готовят списки товаров, перевозка которых не будет подпадать под ограничения.