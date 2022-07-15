Грузовикам из ЕС запретят въезжать в Россию с 1 октября

С 1 октября в Россию могут перестать впускать большегрузные автомобили из Евросоюза в качестве ответных мер на аналогичный запрет со стороны ЕС. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой соответствующих документов.
По словам другого источника, Минсельхоз и Минпромторг готовят списки товаров, перевозка которых не будет подпадать под ограничения.
О подобных мерах ранее просила Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП). По данным организации, на совещании у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова было поручено до 1 августа разработать ответные мер в отношении автоперевозчиков стран Евросоюза с применением схемы перегрузки/перецепки. Сейчас такая схема работает в Белоруссии: товары перегружают с транспортных средств европейских перевозчиков на фуры белорусских компаний на приграничных терминалах.
Российским и белорусским компаниям с 8 апреля запрещено перевозить грузына территории Евросоюза, в том числе транзитом. Ограничения не распространяются на автомобильные грузоперевозки, осуществляющие доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, а также доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений и автодорожное сообщение для гуманитарных целей. Фуры без груза также могут пересекать границу.freecity.lv