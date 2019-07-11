Грузовой маршрут поезда из Клайпеды в Киев планируется продлить до Одессы

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

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Во вторник официально был отрыт маршрут регулярных контейнерных грузовых перевозок по железной дороге из Клайпеды и Киев.

Литовская ж/д компания Lietuvos gelezinkeliai утверждает, что в будущем планируется продлить его до Одессы, и объединить Клайпедский порт с крупнейшим портом Украины, утверждает Lietuvos gelezinkeliai.

Первый состав, состоящий из 92 условных контейнеров (двадцатифутовых эквивалентов, ДФЭ) во вторник отправился с клайпедского станции Драугисте в Киев. Он доставит различные грузы – бумагу, удобрения, бытовую химию и прочие товары.

Глава компании – оператора поезда Intermodal container service Гядиминас Кунцявичюс утверждает, что перевозка контейнеров из Клайпеды в Киев сократилась с 5-7 суток до полутора.

Планируется, что поезд будет курсировать из Клайпеды в Киев еженедельно, ежегодно он будет перевозить более 10 тыс. ДФЭ.

В прошлом году грузопоток между Литвой и Украиной по железной дороге вырос на 3,3%. За четыре месяца этого года он увеличился в два раза до 143 тыс. тонн.