Грузы «Беларуськалия» будут следовать через Литву до января

В декабре находящиеся в госуправлении литовские железные дороги Lietuvos gelezinkeliai (LTG) еще будут перевозить через Литву в Клайпедский порт грузы «Беларуськалия», являющегося одним из крупнейших мировых производителей удобрений.
Входящая в литовскую ж/д группу компания грузовых перевозок LTG Cargo в декабре должна перевести около 1 млн тонн удобрений. Это означает, что, как и прежде, через территорию Литвы будут следовать по 6-9 составов в сутки.
По договору с Lietuvos gelezinkeliai белорусская компания уже рассчиталась за провоз этих грузов заранее.
Об этом было сообщено 8 декабря, когда окончательно вступили санкции США в отношении «Беларуськалия».
«В случае расторжения договора противоположная сторона может потребовать компенсации понесенных убытков», – сказал BNS представитель литовской компании по связям с общественностью Мантас Дубаускас. Он не мог раскрыть, какими могут быть убытки, поскольку условия договора являются конфиденциальными.
Как говорится в сообщении, будут ли эти услуги предоставляться белорусской компании и далее, будет зависеть от режима санкций, решений государственных ведомств и позиции банков в вопросе обслуживания ее денежных переводов.
«В связи со сложившейся ситуацией Lietuvos gelezinkeliai ведет консультации с ведомствами ЕС и США, среди которых Бюро контроля за иностранными активами Казначейского департамента США (OFAC), говорится в сообщении.
В среднем LTG Cargo перевозила более 10 млн тонн грузов «Беларуськалия» в год почти за 60 млн евро.
LTG Cargo в будущем надеется перевозить больше грузов не только в Литве, но и в Украине и Польше, кроме того, новые возможности появятся и после завершения проекта железнодорожной колеи европейского типа Rail Baltica.