Грузы «Беларуськалия» будут следовать через Литву до января

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В декабре находящиеся в госуправлении литовские железные дороги Lietuvos gelezinkeliai (LTG) еще будут перевозить через Литву в Клайпедский порт грузы «Беларуськалия», являющегося одним из крупнейших мировых производителей удобрений.

Входящая в литовскую ж/д группу компания грузовых перевозок LTG Cargo в декабре должна перевести около 1 млн тонн удобрений. Это означает, что, как и прежде, через территорию Литвы будут следовать по 6-9 составов в сутки.

По договору с Lietuvos gelezinkeliai белорусская компания уже рассчиталась за провоз этих грузов заранее.