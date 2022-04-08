Грядет экономический застой?

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В Литве возможен экономический застой, что станет серьезным ударом, считает президент Литвы Гитанас Науседа.

«По худшему сценарию, если не рецессия, то может произойти экономический застой, что будет существенным ударом для Литвы, привыкшей к достаточно быстрому экономическому росту», — заявил на минувшей неделе глава государства.

По его словам, экономическая ситуация меняется стремительно, и это также будет зависеть от неопределенности предположений о ходе войны в Украине, сообщает BNS.

По словам президента, нынешняя экономическая ситуация серьезная и требует быстрых решений.

«Это очень серьезная ситуация, и я бы сказал, что мы сталкиваемся с явлением, которое в экономике называется стагфляцией, когда стремительно снижаются темпы экономического роста и одновременно резко растет инфляция», – утверждает Г.Науседа.

«Эта ситуация очень неблагоприятна в том смысле, что очень сложно найти противоядие и рецепты, чтобы с ней справиться, поэтому я думаю, что мы должны быть обеспокоены тем, какие меры предложим людям для смягчения последствий инфляции», — добавил он.

Как заявила министр финансов Гинтаре Скайсте, «мировая экономика испытывает беспрецедентный шок от военного вторжения России в Украину. Это корректирует и перспективы экономического развития Литвы – мы прогнозируем, что рост хозяйства будет более медленным, чем ожидалось в декабре, однако он должен оставаться положительным».

По прогнозам Минфина, среднегодовая инфляция в 2022 году составит 9,8% и будет больше, чем ожидалось до войны (4%).

«Перед лицом войны выросли цены на энергоносители, пищевые продукты и прочие товары, что усилит инфляционное давление в этом году. Ожидается, что в среднесрочном периоде ситуация стабилизируется – экономика вернется к быстрым темпам роста, а рост цен замедлится», – отметила министр.

Между тем экономисты прогнозируют, что пик инфляции будет в марте или апреле, их прогнозы на второе полугодие разнятся.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас подсчитал, что в апреле среднегодовая инфляция составит 15,5%, экономист Swedbank Нериюс Мачюлис считает, что пик инфляции будет достигнут в марте или апреле, а во втором полугодии этого года она должна стать ниже 10%.

Между тем экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас считает, что во второй половине года инфляция может еще усилиться. Ж.Маурицас подчеркивает, что инфляция в Литве выше, чем в других странах, где она в большей степени обусловлена энергоресурсами, недвижимость дорожает меньше, а зарплаты не растут так быстро.

«В других странах нет такой большой инфляции, там энергетика составляет две трети роста цен, недвижимость так не дорожает, и зарплаты, особенно в Евросоюзе, не растут так быстро, потому что есть неопределенность, угроза войны», — сказал BNS экономист.

«Во второй половине года есть большая угроза того, что инфляция еще больше усилится, так как пока ожидания потребителей неплохие, потребление не останавливается, мы закрутимся в эту спираль растущих цен и зарплат», — сказал Ж.Маурицас.

По данным Департамента статистики, показатель годовой инфляции 15,6% в марте был самым высоким за период с 1994 года, когда он составил 45%.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ