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Экономика

Грядут перемены в налоговой и пенсионной сферах

Фото pixabay.com

Новое правительство Литвы пересмотрит все налоговые льготы, включая льготы на дизельное топливо для фермеров или гостиницы, которые в дальнейшем должны начать восстанавливаться после кризиса, отметила министр финансов Гинтаре Скайсте. Об этом сообщает BNS.

По словам министра, из-за льгот бюджет не получает как минимум 2 млрд евро доходов ежегодно. «Некоторые льготы были введены в период, когда мы хотели простимулировать развитие того или иного вида бизнеса, скажем, сейчас для гостиниц введены льготы, так как они в тяжелой ситуации, но, возможно, через пять лет ситуация изменится, и стоит пересмотреть эти льготы», — сказала Г. Скайсте в интервью LRT. 

По ее словам, также планируется снизить льготы для ископаемого топлива. В обнародованном на минувшей неделе проекте программы нового правительства отмечается, что по структуре налоговых доходов в Литве имеет место чрезмерное доверие к косвенным налогам, а немалую их часть даже не получается собрать. «Наименее вредные для экономики источники налоговых доходов, такие, как налоги на имущество, связанные с экологией, в Литве пока одни из самых скромных, так что именно они будут в приоритете», — говорится в проекте. 

Новое правительство собирается рассмотреть возможность отказа от налогообложения реинвестированной прибыли, снизить зависимость бюджета от косвенных налогов — налога на добавленную стоимость и акцизов. 

Намечается улучшить поддержку одиноких пенсионеров и родителей-одиночек с детьми. Г. Скайсте не поддерживает намерения уходящих правящих узаконить 13-ю пенсию. По ее словам, пенсии должны расти последовательно, кроме того, новое правительство намерено в большей мере поддерживать одиноких пенсионеров и родителей-одиночек с детьми. «Очевидно, что это был скорее предвыборной трюк, нежели реальный план, так как в подготовленном «аграриями» бюджете расходы на 13-ю пенсию не заложены», — сказала Г. Скайсте радио LRT. По ее словам, чтобы снизить бедность, пенсии нужно увеличивать последовательно и ежемесячно, кроме того, планируется в большей степени направить поддержку на адресные группы, например, повысить пенсии одиноким пенсионерам, которые сейчас получают только вдовы/вдовцы, а также выплаты матерям/отцам-одиночкам. Поправки о 13-й пенсии инициировала фракция Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей, которая не прошла в Сейм в многомандатном округе. Подсчеты показали, что на 13-ю пенсию ежегодно понадобилось бы 120-180 млн евро, ее могли бы получать около 600 тыс. человек.

По словам главы правительства Ингриды Шимоните, вместо вдовьей пенсии намечается ввести пенсию для одиноких пенсионеров, размер которой будет составлять не меньше 11% средней пенсии по старости в месяц. Сейчас эта пенсия составляет 400 евро, значит такая пенсия будет около 44 евро. В ноябре в интервью И. Шимоните сказала, что такие пенсии — более удобный вариант, чем нынешние вдовьи пенсии, они помогут уменьшить нищету. «Сейчас, когда считают вдовью пенсию, выясняют, кто с кем развелся и когда, кто чьей женой был или не был, — мне это кажется слишком сложным. Если человек один, значит ему сложнее вести хозяйство, чем людям, которые живут вдвоем и получают две пенсии», – считает премьер.

Информация «ЛК», BNS 

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