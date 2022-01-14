Грызлов назначен послом России в Беларуси

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Президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова новым послом РФ в Беларуси. Указ главы государства опубликован на российском официальном портале правовой информации в пятницу, 14 января.

«Назначить Грызлова Бориса Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь», – говорится в документе.

Другим указом от этой должности освобожден Евгений Лукьянов, который возглавлял российскую дипломатическую миссию в Минске с марта 2021 года.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал кандидатуру Грызлова на пост посла РФ в Беларуси.

Отметим, что Борис Грызлов с 2001 по 2003 год был министром внутренних дел России, затем до 2011 года был спикером Госдумы, а с декабря 2015 года является представителем России ТКГ по Донбассу.