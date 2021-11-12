ГСО договорился о критериях для обращения в НАТО в связи с миграционным кризисом

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Государственный совет по обороне Литвы в пятницу пришел к единому мнению о критериях для обращения в НАТО в связи с возникшей напряженностью на границе Беларуси и соседних стран Европейского союза (ЕС).

«Договорено о конкретных критериях, при наличии которых понадобится дополнительная помощь и обращение в НАТО для активизации отдельных (…) статей», – сказал журналистам после заседания главный советник президента по вопросам национальной безопасности Дарюс Кулешюс.

По его словам, договорено, что перед обращением в НАТО должно быть достигнуто соглашения всех руководителей страны.

И все же комментировать конкретные критерии Д. Кулешюс не стал.

«И критерии, и средства – это вопрос тактики нашей национальной безопасности, и сейчас их содержание мы комментировать не будем», – сказал советник президента Гитанаса Науседы.