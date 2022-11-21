ГСО Литвы решил ускорить закупки систем ПВО средней дальности

По его словам, системы будут закупаться в следующем году.

Будрис заявил, что потребность в скорейшем приобретении вышеупомянутых систем ПВО продиктована изменившейся ситуацией после инцидента, когда в результате падения ракеты на польскую территорию на границе с Украиной на минувшей неделе погибли двое местных жителей.

По словам советника Науседы, работа с союзниками по прогнозированию того, какой будет система ПВО во всем регионе, «является приоритетом» при подготовке к саммиту НАТО, который состоится в следующем году в Вильнюсе.

Будрис не конкретизировал, будут ли закупаться такие системы средней дальности, какие уже имеются в Литве, то есть NASAMS. По его словам, рассматривается несколько вариантов.

«Сейчас рассматривается не один вариант, да, названо несколько систем. Для нас будут важны два критерия: один — сроки реализации, когда мы сможем получить эти системы как можно быстрее, второй важный критерий — совместимость с нашими существующими системами обороны и вообще со всей системой НАТО. Потому что, как известно, наши ЗРК средней дальности NASAMS являются составной частью системы НАТО», — сказал советник президента.

По его словам, рынок сейчас крайне динамичен, поэтому решение по конкретному оружию будет принято в ближайшее время.

Министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что будет сложно ускорить закупки систем ПВО, учитывая возросший спрос на такое оружие в мире из-за войны России в Украине.

«Принято решение, что мы должны ускорить приобретение дополнительных ЗРК средней дальности. Это было в наших планах, но намного позже, сейчас мы просто постараемся приблизить это решение к настоящему. Зная спрос и предложение, сделать это будет не так просто», — признал А. Анушаускас.

Помимо средних, литовская армия имеет и ЗРК малой дальности, но не имеет оружия большой дальности и в этом вопросе зависит от союзников по НАТО.

Глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас подчеркнул, что помимо национальных решений об ускорении закупок систем NASAMS Литва и ее партнеры должны попытаться убедить НАТО в том, что альянсу следует развертывать системы большой дальности и на восточном фланге, так как отдельные страны не смогут их закупить из-за высокой цены.

«Если мы говорим о системах большой дальности, таких как Patriot, то стоимость одной системы начинается от миллиарда. Это системы, которые требуют большего внимания НАТО к восточному флангу», — отметил Л. Касчюнас.

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