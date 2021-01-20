Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Литовский Государственный совет по обороне (ГСО) предлагает учредить Национальный центр по управлению кризисами, вместо нынешних существующих на двух уровнях – национальном и муниципальном. ГСО также отмечает нехватку лидерства и координации в управлении кризисными ситуациями.

«Сегодня в управлении кризисами, экстремальными ситуациями недостает лидерства, имеющееся управления на двух уровнях, муниципальном и национальном, недостаточно интегрировано, чтобы принимать эффективные своевременные и быстрые решения, поэтому требуется Национальный центр по управлению кризисами, который может стать решением», – заявил в среду после заседания ГСО старший советник президента по вопросам нацбезопасности Дарюс Кулешюс.

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Д. Кулешюс, являющийся секретарем ГСО, отметил, что Национальный центр по управлению кризисами «мог бы следить за всеми возможными рисками кризисов и экстремальных ситуаций, а также проводить подготовку к ним, чтобы была готовность на должном качественном уровне всего государства, всех самоуправлений».