Литовский Государственный совет по обороне (ГСО) предлагает учредить Национальный центр по управлению кризисами, вместо нынешних существующих на двух уровнях – национальном и муниципальном. ГСО также отмечает нехватку лидерства и координации в управлении кризисными ситуациями.
«Сегодня в управлении кризисами, экстремальными ситуациями недостает лидерства, имеющееся управления на двух уровнях, муниципальном и национальном, недостаточно интегрировано, чтобы принимать эффективные своевременные и быстрые решения, поэтому требуется Национальный центр по управлению кризисами, который может стать решением», – заявил в среду после заседания ГСО старший советник президента по вопросам нацбезопасности Дарюс Кулешюс.
Д. Кулешюс, являющийся секретарем ГСО, отметил, что Национальный центр по управлению кризисами «мог бы следить за всеми возможными рисками кризисов и экстремальных ситуаций, а также проводить подготовку к ним, чтобы была готовность на должном качественном уровне всего государства, всех самоуправлений».
По словам Д. Кулешюса, предложения о конкретной структуре будет подготовлены до следующего заседания ГСО, а необходимые правовые акты планируется принять во время весенней сессии сейма.
«Сегодня в формате ГСО было принято решение о том, что концепция должна быть подготовлена к следующей встрече ГСО, потребуются правовые акты, необходимые для реализации этой концепции, поэтому на весенней сессии это должно быть принято», – сказал секретарь ГСО.