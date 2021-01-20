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ГСО предлагает учредить Национальный центр по управлению кризисами

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Литовский Государственный совет по обороне (ГСО) предлагает учредить Национальный центр по управлению кризисами, вместо нынешних существующих на двух уровнях  – национальном и муниципальном. ГСО также отмечает нехватку лидерства и координации в управлении кризисными ситуациями. 

«Сегодня в управлении кризисами, экстремальными ситуациями недостает лидерства, имеющееся управления на двух уровнях, муниципальном и национальном, недостаточно интегрировано, чтобы принимать эффективные своевременные и быстрые решения, поэтому требуется Национальный центр по управлению кризисами, который может стать решением», – заявил в среду после заседания ГСО старший советник президента по вопросам нацбезопасности Дарюс Кулешюс. 

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Д. Кулешюс, являющийся секретарем ГСО, отметил, что  Национальный центр по управлению кризисами «мог бы следить за всеми возможными рисками кризисов и экстремальных ситуаций, а также проводить подготовку к ним, чтобы была готовность на должном качественном уровне всего государства, всех самоуправлений».

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По словам Д. Кулешюса, предложения о конкретной структуре будет подготовлены до следующего заседания ГСО, а необходимые правовые акты планируется принять во время весенней сессии сейма. 

«Сегодня в формате ГСО было принято решение о том, что концепция должна быть подготовлена к следующей встрече ГСО, потребуются правовые акты, необходимые для реализации этой концепции, поэтому на весенней сессии это должно быть принято», – сказал секретарь ГСО.

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