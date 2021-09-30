ГСО в октябре примет решение об участии военных из Литвы в миссии в Мали — А. Анушаускас

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Госсовет по обороне (ГСО) в середине октября примет решение об участии литовских военнослужащих в военной миссии на Мали по приглашению Франции, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Министр в интервью радиостанции Ziniu radijas сообщил, что решение будет принято в октябре на Госсовете по обороне, затем будет направлено в сейм, так как сейм утверждает мандаты международных военных операций. Он отметил, что ситуация в Мали более простой не стала.

Также министр добавил, что и Германия, которой Литва уже выделила военных для операции в Мали, и Франция обращают внимание, что правительство Мали «начало сотрудничать с Россией», и эти страны могут решить не продолжать своих миссий, тогда и Литва не будет посылать военных.