ГСО в октябре примет решение об участии военных из Литвы в миссии в Мали — А. Анушаускас

Госсовет по обороне (ГСО) в середине октября примет решение об участии литовских военнослужащих в военной миссии на Мали по приглашению Франции, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Министр в интервью радиостанции Ziniu radijas сообщил, что решение будет принято в октябре на Госсовете по обороне, затем будет направлено в сейм, так как сейм утверждает мандаты международных военных операций. Он отметил, что ситуация в Мали более простой не стала.
Также министр добавил, что и Германия, которой Литва уже выделила военных для операции в Мали, и Франция обращают внимание, что правительство Мали «начало сотрудничать с Россией», и эти страны могут решить не продолжать своих миссий, тогда и Литва не будет посылать военных.
Министр добавил, что «идут разговоры о прибытии в Мали наемников частной военной компании «Вагнер», поэтому ситуация может развиваться по-разному. В любом случае решимость подтвердить этот мандат есть».
Он также подтвердил, что дальнейшие действия Германии и Франции определят и решение Литвы посылать или нет военных в Мали.
Франция стремится заручиться поддержкой политиков Литвы. Планируется, что литовские военные войдут в состав европейской военной группы «Такуба».
Президент Франции Эммануэль Макрон попросил Литву внести вклад в военную операцию в Мали. В конце июня он направил письмо президенту Литвы Гитанасу Науседе.
Кроме Франции в миссии принимают участие Бельгия, Эстония, Италия, Нидерланды, Чехия, Португалия и Швеция. Дания обещала присоединиться в следующем году.
Организованная вооруженными силами Франции в 2014 году операция проводится в Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере против исламистских террористических группировок в этих странах и контрабандистов, переправляющих беженцев в Европу.