ГСРЭ отозвал все лицензии Inter RAO Lietuva, которая обжалует решение в суде

Было принято решение об аннулировании лицензий на импорт электроэнергии и независимого поставщика, действие которых было приостановлено в конце мая, после того, как компания до 26 июня не проинформировала регулятора о том, что финансово способна продолжать свою деятельность, а также потому, что она все еще находится в списке литовских компаний, ограниченных западными санкциями против России и ее олигархов, который опубликован Службой расследования финансовых преступлений (СРФП), еще одна причина — биржа Nord Pool остановила торговлю компании электроэнергией.

Тогда регулятор аннулировал у компании разрешение на экспорт электроэнергии с учетом того, что компания не экспортировала ее более года.

В последнее время BNS не удается связаться с представителями компании.

22 мая страны Балтии остановили торговлю российской электроэнергией, поставляемой Inter RAO Lietuva. Это было сделано после того, как 20 мая биржевым оператором Nord Pool было принято решение о приостановке торговых сделок.

Кроме того, с 1 июня операторы систем передачи электроэнергии стран Балтии отказались от услуг балансировки системы, которые предоставляла Inter RAO Lietuva.

Inter RAO Lietuva обжалует в суде решение СРФП по санкциям

Группа Inter RAO Lietuva, контролируемая российским энергетическим гигантом «Интер РАО», оспорит в суде решение Службы по расследованию финансовых преступлений (СРФП) о включении компании в список компаний, попавших под санкции.

Представитель по связям с общественностью Вильнюсского окружного административного суда (ВОАС) Сигита Гамуленене подтвердила BNS, что во вторник компания подала жалобу «относительно принятия решения СРФП и обязанности совершить действия».

По ее словам, суд примет решение о принятии жалобы к концу рабочего дня в пятницу. Она не стала подробно комментировать содержание жалобы.

В середине марта СРФП сообщила об ограниченных возможностях Inter RAO Lietuva имеет осуществлять банковские операции, а в мае сообщила, что не только средства компании, но и ее акции заморожены из-за ее связей с президентом России Владимиром Путиным.

В марте и позже Inter RAO Lietuva утверждала, что не располагает информацией об арестованных счетах, а в конце мая компания категорически не согласилась с интерпретацией СРФП о том, что она контролируется президентом России, и заявила, что будет добиваться аннулирования информации и решений СРФП Литвы.

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