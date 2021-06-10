Гутерриш может остаться на посту генсека ООН на второй срок

Напомним, что Антониу Гутерриш на протяжении десяти лет – с 2005 по 2015 годы – занимал пост верховного комиссара ООН по делам беженцев. Он родился 30 апреля 1949 года в Лиссабоне. Гутерриш изучал инженерное дело и физику в Высшем техническом институте, а также работал преподавателем в вузе. В 1974 году он вступил в Социалистическую партию. В 1995 году, спустя три года после избрания на пост генерального секретаря соцпартии, он стал премьер-министром Португалии.

Предшественник Гутерриша Пан Ги Мун из Южной Кореи был восьмым генеральным секретарем ООН. Он сменил на этом посту Кофи Аннана из Ганы. До Кофи Аннана этот пост занимали: Бутрос Бутрос-Гали (1992-1996), Хавьер Перес де Куэльяр (1982-1991), Курт Вальдхайм (1972-1981), У Тан (1961-1971), Даг Хаммаршельд (1953-1961) и Трюгве Ли (1946-1952).

За всю историю ООН Секретариат возглавляли четыре представителя Западной Европы, по два представителя от Африки и от Азии и один –от Латинской Америки.

Согласно Уставу ООН, генеральный секретарь является главным административным должностным лицом организации. Он назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности. Но самая трудная задача в этом процессе стоит перед Советом Безопасности, где кандидатуру будущего генсека должны поддержать, как минимум, девять членов, включая всех постоянных членов Совета.

Генеральный секретарь ООН Гутерриш поблагодарил членов Совбеза и выразил надежду, что и Генеральная Ассамблея «доверит» ему руководство организацией на новый пятилетний срок.