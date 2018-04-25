Гутерриш назвал главное достижение ООН за 75 лет

Организация Объединенных Наций за 75 лет своего существования справилась со своей главной целью – предотвращением Третьей мировой войны. Об этом сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на торжественной церемонии, посвященной юбилею организации, сообщает ТАСС .

«Понадобились две мировых войны и ужасы Холокоста, чтобы мировые лидеры смогли прийти к международному сотрудничеству и верховенству права, – отметил генсек. – Это сотрудничество дало результат. Третью мировую войну, которую так многие боялись, удалось предотвратить».

Гутерриш обратил внимание, что в современной истории еще не было столь долгого периода без военной конфронтации между крупнейшими державами.

«Это главное достижение, которым могут гордиться государства – участники и которое должно быть сохранено», – убежден он.

«Однако еще очень многое необходимо сделать», — считает глава ООН. В числе основных мировых проблем он перечислил гендерное неравенство, климатические изменения, рост нищеты, распространение ненависти, геополитическую напряженность и ядерное оружие.

Справка

ООН была создана в целях поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов. Она призвана быть центром согласования действий наций в достижении общих целей. Устав ООН вступил в силу 24 октября 1945 года. Сегодня ее членами являются 193 государства.

Основы деятельности и структура организации разрабатывались в годы Второй мировой войны участниками антигитлеровской коалиции.