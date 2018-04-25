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Гутерриш: пандемия обнулила 25 лет прогресса в достижении Целей устойчивого развития

Photo by US Mission Geneva on Foter.com / CC BY-ND

Пандемия COVID-19 отбросила международное сообщество на 25 лет назад в деле достижения некоторых из Целей устойчивого развития ООН. Об этом, как сообщает ТАСС, во время выступления в эфире британского телеканала Sky News заявил генеральный секретарь Антониу Гутерриш.

«Правда в том, что весь тот прогресс, который был достигнут по всему миру в деле борьбы с бедностью, голодом, а также на многих других направлениях, теперь оказался под большим вопросом. В некоторых областях мы отброшены на 25 лет назад, — сказал Антониу Гутерриш. — Нам нужно активизировать усилия и воспользоваться преимуществами, которые дает масштабная мобилизация ресурсов, брошенных на восстановление после пандемии. Необходимо использовать эти ресурсы в соответствии с Целями устойчивого развития, чтобы в будущем, которое мы строим, было больше инклюзивности, равенства, справедливости и экологичности».

Генсек ООН добавил, что развитые страны имеют возможность направить достаточное количество ресурсов на восстановление после кризиса, однако бедным и развивающимся государствам необходима помощь извне. В частности, он обратил внимание на необходимость списания или реструктуризации внешнего долга стран с низким и средним уровнем дохода.

belta.by

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