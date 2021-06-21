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Гутерриша назначили генсеком ООН на второй срок

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Генеральная ассамблея ООН назначила Антониу Гутерриша генеральным секретарем организации на второй срок. О соответствующем решении объявил на заседании в пятницу, 18 июня, председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр, пишет ТАСС.

«Я имею честь объявить о назначении Антониу Гутерриша генеральным секретарем ООН на второй срок с 1 января 2022 года до 31 декабря 2026 года», — сказал он.

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После этого Гутерриш принял присягу.

72-летний Антониу Гутерриш был единственным кандидатом на пост генерального секретаря ООН.

Генесек ООН избирается на пять лет.

Ранее Гуттериш был генеральным секретарем Социалистической партии Португалии, премьер-министром Португалии, председателем Социалистического интернационала, верховным комиссаром ООН по делам беженцев.

korrespondent.net

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