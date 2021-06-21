Гутерриша назначили генсеком ООН на второй срок

Генеральная ассамблея ООН назначила Антониу Гутерриша генеральным секретарем организации на второй срок. О соответствующем решении объявил на заседании в пятницу, 18 июня, председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр, пишет ТАСС.

«Я имею честь объявить о назначении Антониу Гутерриша генеральным секретарем ООН на второй срок с 1 января 2022 года до 31 декабря 2026 года», — сказал он.