TOP,Бизнес,Новости,Транспорт

Hegelmann Group за три года инвестирует в США 10 млн евро

Nuotrauka Hegelmann Lithuania/ facebook.com

Международная транспортно-логистическая компания немецкого капитала Hegelmann Group расширяется на США, где начнет деятельность в регионе Северной Америки как Hegelmann USA. За три года она намерена инвестировать около 10 млн евро. 

Компания, которая уже оборудовала офис в Чикаго, с января планирует предоставление услуг транспорта и логистики в регионе, сообщила компания. 

«Расширяться на США мы решили в конце 2019 года. Мы хотим стать международной компанией, которая предлагает свои усилия на континентах Европы, Северной Америки и Азии», — сказал для пресс-релиза ответственный за развитие в регионе менеджер Hegelmann Group по развитию Андрюс Яшинскас. 

реклама

Предприятие стартует в США с 10 грузовиками, впоследствии ее парк пополнят грузовые автомобили на сжиженном газе или электричестве. 

Hegelmann Group начала деятельность в 1998 году, а в 2004 году она обосновалась ив Литве, в Каунасе, еще в 16-и регионах мира у нее есть филиалы. 

реклама реклама

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.