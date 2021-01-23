Hegelmann Group за три года инвестирует в США 10 млн евро

Международная транспортно-логистическая компания немецкого капитала Hegelmann Group расширяется на США, где начнет деятельность в регионе Северной Америки как Hegelmann USA. За три года она намерена инвестировать около 10 млн евро.

Компания, которая уже оборудовала офис в Чикаго, с января планирует предоставление услуг транспорта и логистики в регионе, сообщила компания.

«Расширяться на США мы решили в конце 2019 года. Мы хотим стать международной компанией, которая предлагает свои усилия на континентах Европы, Северной Америки и Азии», — сказал для пресс-релиза ответственный за развитие в регионе менеджер Hegelmann Group по развитию Андрюс Яшинскас.