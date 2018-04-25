Hollister открыла новый завод в Каунасской СЭЗ

Американский производитель медицинского оборудования Hollister в среду открыл новый завод в Каунасской свободной экономической зоне (СЭЗ), в который уже инвестировал около 50 млн евро.

Однако компания утверждает, что может инвестировать в несколько раз больше в расширение производства и создание сервисного центра.

«На данный момент мы не хотели бы привязываться к конкретным цифрам. Когда вы походите вокруг, увидите, что завод большой, мы хотим его быстро заполнить», — сказал на пресс-конференции в среду Джордж Маликель, президент Hollister Incorporated, .

«Это будет в несколько раз больше, чем 50 млн евро», — добавил он.

По словам представителей компании, завод в Каунасском районе планируется расширить в ближайшие 7-10 лет.

«Наши планы развития могут идти в двух направлениях: одно — производство. (…) Другое направление развития — создание здесь сервисного центра » — сказал Маликель.

В настоящее время на заводе работают более 140 работников различной квалификации, в основном литовцы. К концу года здесь будут заняты более 350 человек, и более 500 — к 2022 году.

По словам представителей компании, она приняла решение о расширении в Литве с целью привлечения местных работников, поэтому привозить работников из других стран не планирует.

Данный завод является новейшим и одним из крупнейших подразделений компании, работающей в более чем 90 странах. Ближайшее подразделение Hollister находится в Дании.

С июня в Каунасе уже производят средства для ухода за стомой, предназначенные для европейского рынка. Через год планируется начать производство средств для урологии.