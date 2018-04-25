default image
Литва получила 15 млн евро помощи ЕС для реализации проектов в энергетике

Подробнее...
default image
ЕС обсуждает санкции в отношении Турции

Подробнее...
default image
В Нидерландах решили отказаться от использования названия Голландия

Подробнее...
default image
Специалисты ВС Литвы начали тестировать комплексы NASAMS

Подробнее...
default image
Hollister открыла новый завод в Каунасской СЭЗ

Подробнее...
default image
Украина и Беларусь подписали 17 соглашений на Форуме регионов

Подробнее...
default image
Плата за загрязняющие выбросы автомобилей может активизировать торговлю

Подробнее...
default image
Джонсон попросит ЕС об отсрочке Brexit, если не согласует сделку

Подробнее...
default image
Литва просит пять производителей дать пояснения по составу пищевых продуктов

Подробнее...
default image
Трамп одобрил безвиз для поляков

Подробнее...
default image
Путин прокомментировал возможность ядерной войны

Подробнее...
default image
Президент продлил премьеру, лечащемуся от лимфомы, возможность отсутствия на работе

Подробнее...
default image
В Литве завершились "Островецкие учения"

Подробнее...
default image
Президент Молдовы предлагает лишать водителей транспорта за частые нарушения

Подробнее...
default image
Blackstone завершила сделку по покупке Luminor стоимостью 1 млрд евро

Подробнее...
default image
Более тысячи человек заболело, 18 умерло в США из-за вейпинга

Подробнее...
default image
Туристы пытались вынести чемодан еды из отеля в Турции

Подробнее...
default image
GetJet Airlines начала выполнять полеты в Канаде

Подробнее...
default image
Чехи проводят четверть своей жизни на пенсии

Подробнее...
default image
«Покупатели полагают, что пришло время воссоздать польско-литовское княжество»

Подробнее...
TOP,Бизнес,Новости,Регионы

Hollister открыла новый завод в Каунасской СЭЗ

Фото Hollister/ facebook.com

Американский производитель медицинского оборудования Hollister в среду открыл новый завод в Каунасской свободной экономической зоне (СЭЗ), в который уже инвестировал около 50 млн евро.

Однако компания утверждает, что может инвестировать в несколько раз больше в расширение производства и создание сервисного центра.

«На данный момент мы не хотели бы привязываться к конкретным цифрам. Когда вы походите вокруг, увидите, что завод большой, мы хотим его быстро заполнить», — сказал на пресс-конференции в среду Джордж Маликель, президент Hollister Incorporated, .

«Это будет в несколько раз больше, чем 50 млн евро», — добавил он.

По словам представителей компании, завод в Каунасском районе планируется расширить в ближайшие 7-10 лет.

«Наши планы развития могут идти в двух направлениях: одно — производство. (…) Другое направление развития — создание здесь сервисного центра » — сказал Маликель.

В настоящее время на заводе работают более 140 работников различной квалификации, в основном литовцы. К концу года здесь будут заняты более 350 человек, и более 500 — к 2022 году.

По словам представителей компании, она приняла решение о расширении в Литве с целью привлечения местных работников, поэтому привозить работников из других стран не планирует.

Данный завод является новейшим и одним из крупнейших подразделений компании, работающей в более чем 90 странах. Ближайшее подразделение Hollister находится в Дании.

С июня в Каунасе уже производят средства для ухода за стомой, предназначенные для европейского рынка. Через год планируется начать производство средств для урологии.

BNS
реклама

реклама

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!