И. Розова: контакты с дипломатами РФ были неформальными, но не личными

Фото BFL/Вигинтас Скарайтис

🔊 Воспроизвести

Член сейма Литвы Ирина Розова отрицает, что пыталась скрыть от Департамента госбезопасности (ДГБ) связи с российскими дипломатами, а сами эти связи называет неформальными, но не личными.

«В моем понимании, личные связи – это очень тесные связи, общение семьями, таких связей с российскими дипломатами я не поддерживала и не поддерживаю», – сказала в среду на пресс-конференции в сейме И. Розова.

Парламентарий придерживается позиции о том, что опросник ДГБ сформулирован некорректно, поскольку вопрос задается о личных связях, а не о связях с дипломатами.

Она утверждает, что поддерживала неформальные контакты, но не думала, что это следует указать как личные отношения.

«Самый важный для меня вопрос – что я скрыла от ДГБ свои контакты с российскими дипломатами. Вопрос был сформулирован, по моему мнению, некорректно: «Поддерживаете ли вы личные связи?“. (…) Если бы вопрос касался поддержания неофициальных контактов с российскими дипломатами, ответ был бы положительным», – пояснила И. Розова.

Сейчас сейм рассматривает предложение начать парламентское расследование возможной угрозы нацбезопасности связей И. Розовой с российскими дипломатами.

Для начала расследования, которое будет вести Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО), потребуется еще два голосования в сейме. Следующее рассмотрение намечено на четверг.

Комитет должен дать ответ на вопросы о том, не представляют ли угрозу нацбезопасности связи И. Розовой, должным ли образом реагировали на информацию Департамента госбезопасности спикер сейма Викторас Пранцкетис, бывший глава КНБО Витаутас Бакас, не было ли манипуляций информацией разведки.

Несколько недель назад парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне решил инициировать расследование скрытых контактов И. Розовой с российскими дипломатами после того, как парламентариям стало известно о том, что справка Департамента государственной безопасности (ДГБ) в январе 2018 года была направлена спикеру Сейма В. Пранцкетису. В документе рекомендовалось отказать И. Розовой в разрешении работать с секретной информацией.

Последние новости