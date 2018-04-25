И. Шимоните: часть средств Программы ДНК экономики может быть уточнена в 2021 году

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Кандидат в премьеры победившего на парламентских выборах в Литве Союза Отечества-Литовских христианских демократов (консерваторов) Ингрида Шимоните заявила, что инвестиции, предусмотренные для поощрения экономики в бюджете следующего года могут быть распределены не сразу, а позднее, с их уточнением.

«Больше всего вопросов возникает по поводу так называемого Плана ДНК, поэтому есть цель делать инвестиции, которые имеют долговременный успех», – заявила И. Шимоните на пресс-конференции.

По ее словам, важно оценить, действительно ли эти средства уже сейчас запланированы в бюджете следующего года, и стоит ли подождать конкретных условий, при которых они будут выделяться.

«Мы должны дождаться соглашения по так называемому Европейскому фонду оживления экономики, знать, каковы условия, какие средства на самом деле будут выделены Литве, и тогда прозрачно уточнить бюджет предстоящего года уже в течение года – то, чего не сделало нынешнее правительство в этом году, и из-за чего мне очень жаль», – сказала И. Шимоните.

На парламентских выборах победили находящиеся в оппозиции консерваторы. В ночь на понедельник они начали переговоры о правоцентристской коалиции с Либеральным движением и Партией свободы.

По предварительным данным, Союз Отечества-Литовские христианские демократы (консерваторы) получили 50 мандатов и вместе с партнерами у них будет большинство в сейме (74).

В июне правительство Литвы утвердило План ДНК будущего экономики, призванный трансформировать хозяйство страны, затронутое коронавирусом.

В плане «ДНК экономики будущего» пять приоритетов — человеческий капитал, цифровая экономика и бизнес, инновации и научные исследования, экономическая инфраструктура, изменения климата и энергетика. До конца 2021 года в нем предусмотрено выделить 6,3 млрд евро, из которых новые и дополнительные инвестиции составят 2,2 млрд евро, а оставшуюся часть – 4,1 млрд евро – запланированные ранее инвестиции.

В мае Еврокомиссия предложила учредить Фонд восстановления Европы в 750 млрд евро, в котором 500 млрд евро составили бы субсидии, а 250 млрд евро — кредиты. Литве предложено 3,9 млрд евро субсидий и 2,4 млрд евро кредитов.