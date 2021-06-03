И. Шимоните: дискуссии о санкциях для Беларуси затянутся

Евросоюз (ЕС) и другие страны Запада увеличивают давление на Беларусь после состоявшихся в августе прошлого года президентских выборов, победителем которых объявил себя давно занимающий пост президента этой страны Александр Лукашенко. Его легитимность Запад не признает.

Напряженность еще возросла после того, как 23 мая в Минске был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, а летевшие им оппозиционный блогер Роман Протасевич и его подруга София Сапега были задержаны в аэропорту.

В связи с этим инцидентом лидеры ЕС договорились запретить полеты белорусских авиалиний в блок и призвали авиакомпании ЕС не летать в воздушном пространстве Беларуси.

Лидеры также поручили главе внешнеполитического ведомства ЕС Жозепу Боррелю подготовить дальнейшие «целевые экономические санкции» для властей Беларуси и расширить «черный» список субъектов, обвиняемых в расправах с оппозицией. В него сейчас включены 88 представителей режима и семь компаний.

По словам премьера, если говорить о персональных санкциях, то возникает «вопрос, на сколько мы отстаем от реальной жизни, беря под санкции тех людей, которые де-факто участвуют во всех этих страшных делах».

«А когда мы говорим об экономических санкциях, нам следует понять, что А. Лукашенко сидит на штыках и эти штыки ему нужно как-то финансировать. Часть средств ему помогает получить кремлевский режим, но другая часть приходит разными способами от возможностей участвовать в западных рынках», — сказала И. Шимоните.

Неделю назад Ж. Боррель заявил, что в числе возможных экономических санкций для Беларуси может быть введен запрет на экспорт произведенных в этой стране калийных удобрений через порты Балтийских государств.

Просит больше внимания границе с Беларусью

И. Шимоните в четверг встретилась с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.

«С господином Ш. Мишелем мы больше дискутировали об отношениях с третьими странами. Это очень отрадно, что я вижу очень хорошего друга «Восточного партнерства», — сказала И. Шимоните.

По ее словам, сейчас как никогда важно поддержать европейские устремления Украины, Грузии и Молдавии и уделять еще больше внимания Армении, Азербайджану и гражданскому обществу Беларуси.

Как говорится в распространенном правительством сообщении, премьер попросила ЕК уделять больше внимания укреплению контроля на границе с Беларусью — восточной границе ЕС.

«Нам следует очень серьезно укреплять охрану своей внешней границы, чтобы нелегальная миграция не стала проблемой не только на южной границе, где мы говорим об экономической миграции, но и здесь, когда, возможно, государство организует преступную переправку мигрантов», — объяснила И. Шимоните.

Литовские должностные лица на этой неделе сообщили, что поток нелегальных мигрантов со стороны Беларуси уже некоторое время как увеличился, а в их переправке могут участвовать белорусские должностные лица.