И. Шимоните : дискуссия по контролю над алкоголем будет длительной

По ее словам, прежняя власть, которая значительно ужесточила контроль над алкоголем, приняла решения, в эффективности которых можно сомневаться.

«Те рекламные кампании, в которых была безалкогольная Bobeline (литовская настойка -BNS), достаточно ярко демонстрируют, что в законе есть просто пробелы в логике. И вопрос в том, должны ли быть эти логические пробелы, чтобы над законом попросту не смеялись», – сказала премьер.

Фракция либералов в литовском сейме зарегистрировала проект поправок к закону о контролю над алкоголем, в которых предлагается снизить возраст, с которого можно потреблять алкоголь, унифицировать время торговли алкоголем во все дни недели.

Предлагается снизить возраст потребления алкоголя в зависимости от крепости напитков, с 18 лет разрешить употребление алкогольных напитков крепостью до 15%, а более крепкие – с 20 лет.

Закон о контроле над алкоголем несколько лет назад сильно ужесточили бывшие у власти «аграрии» – возраст, с которого можно употреблять алкоголь был повышен до 20 лет, время его продажи было сокращено с 10 до 20 часов, а по воскресеньям – с 10 до 15 часов, была запрещена любая реклама алкоголя.

Опрос, проведенный компаний Vilmorus в мае по заказу BNS, свидетельствует, что 46,5% респондентов не одобряют или скорее не одобряют ограничения на торговлю и рекламу алкоголя, между тем, их склонны одобрять 41,5% опрошенных.