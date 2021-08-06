И. Шимоните: финансово Литва в состоянии прекратить транзит удобрений из Беларуси

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Литва финансово полностью способна прекратить перевозку белорусских удобрений через Клайпедский порт, заявила премьер-министр, однако подчеркнула, что для такого решения нужно одобрение всех стран Евросоюза (ЕС).

«Литва и сейчас может полностью прекратить этот транзит, что касается финансовых возможностей, но с правовой точки зрения санкции должен вводить ЕС по договоренности всех стран, этот вопрос ЕС будет решать только тогда, когда будет одобрение всех 27 стран», — заявила И. Шимоните.

«Литва подняла этот вопрос в ведомствах ЕС, а финансово нет, должно быть, такой нагрузки, которая заставила бы Литву раболепствовать или поступаться своими принципами», — добавила она.