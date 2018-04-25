И. Шимоните: государство благополучия — это вопрос содержания, а не названия

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Кандидат консерваторов в премьер-министры Литвы Игрида Шимоните заявила, что партийная программа не расходится с пропагандируемой президентом Гитанасом Науседой идеей государства благополучия, и противоречий с президентом в этой сфере нет, и не может быть.

«Никогда не было концептуального спора, ведь это не вопрос «названия», а вопрос содержания, любой, кто читал нашу программу, действительно увидит, что существенных противоречий нет, и не может быть. То, что мы пытались подчеркнуть в ходе всей кампании – государство благополучия невозможно без доверия, а чего мы ходим добиться, прежде всего, так это восстановить доверие к самой политике», – сказала И. Шимоните в понедельник после встречи с президентом.

По ее словам, консерваторы будут стремиться к усилению общественных услуг и возможностей для людей «которые ощущают себя исключенных из общей динамики».

Лидер Союза Отечества-Литовских христианских демократов (консерваторов) Габриэлюс Ландсбергис заявил, что консерваторы идут на переговоры с возможными партнерами по коалиции Либеральным движением и Партией свободы «без красных линий».

На нынешних парламентских выборах победили бывшие восемь лет в оппозиции консерваторы. Они получили 50 мандатов и намерены сформировать правительство с либеральными партиями – Либеральным движением и Партией свободы. У такой коалиции было бы 74 мандата в сейме из 141.