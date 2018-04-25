И Шимоните говорит, что проект программы правительства будет готов к концу недели

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Назначенная премьером Литвы Ингрида Шимоните говорит, что проект правительственной программы должен быть готов к концу этой недели.

«(…) Его регистрация в сейме будет зависеть от того, как мы согласуем сам процесс представления проекта, — сказала И. Шимоните на пресс-конференции во вторник.

По ее словам, поскольку декрет президента о кабинете министров и программа правительства должны вноситься одновременно, от согласованности этих процессов и будет зависеть, когда точно программа будет зарегистрирована в сейме.