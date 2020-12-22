И. Шимоните: идет поиск возможностей вывоза из Великобритании литовцев

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Литва с Латвией и Эстонией будут объединяться, чтобы организовать возвращение из Великобритании своих граждан, заявила премьер Ингрида Шимоните.

«Будет идти поиск таких решений, вчера мы говорили с премьерами стран Балтии, есть и литовцы, и латыши, и эстонцы, посольство собирает данные, вместе с Министерством иностранных дел и Министерством транспорта будут устанавливать количество людей, которые по обоснованным причинам застряли в Великобритании», — сказал премьер-министр в сейме журналистам во вторник.

По ее словам, будет оказана помощь людям, которые застряли в Великобритании из-за работы или по другим важным причинам, а не тем, кто хотел бы вернуться на праздники.

«(Если люди) скажем, были там по делам бизнеса или по другим причинам, и им нужно вернуться, а не приехать в гости, мы попробуем кооперироваться с коллегами из Латвии и Эстонии, если получиться. Решения могут быть различными, могут быть репатриационные авиарейсы», — рассказала И. Шимоните.

«Было бы странно, если бы позиция была другой, так как с самого начала введения карантинных мер, мы призывали в гости в Литву не ехать, так как эпидемиологическая ситуация сложная. В Великобритании появились дополнительные осложнения ситуации, и, действительно, не кажется, что это хорошая мысль — вернуться на праздники в Литву. Те люди, которые застряли из-за деловых связей или по другим обстоятельствам — это другая история, чем у тех, кто хочет приехать в Литву в гости. Будет хорошо, если они приедут, когда ситуация станет более безопасной», — отметила премьер.

В Литве с 4 утра понедельника до конца года по решение правительства вступил в силу запрет на пассажирское авиасообщение из Великобритании из-за распространяющегося в этой стране нового штамма короновируса. Грузовые рейсы не запрещены.