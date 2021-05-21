И. Шимоните: к июлю вакцинация составит 70%, но это не означает иммунитет

Фото BFL/ Irmantas Gelūnas

К началу июля в Литве может быть привито 70% населения, однако это не означает еще массового иммунитета, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

«Вопрос в том, кто привит. Прививка одной дозой – мы близки к цели, но полностью привить точно не успеем, и оценивать людей как полностью получивших иммунитет, плюс еще то количество недель, которое необходимо, чтобы иммунитет сформировался после второй прививки, то к началу июля точно нет», – заявила премьер.

Так она ответила на вопрос о том, будет ли выполнена поставленная президентом Гитанасом Науседой цель добиться коллективного иммунитета в стране к июлю.

В среду на заседании Комитета сейма по вопросам здравоохранения канцлер Министерства здравоохранения Литвы Юргита Гребенковене заявила, что в начале июля хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса должно быть привито около 70% популяции.

«Мы надеемся, что в начале лета у нас будет иммунитет около 70%. Только в мае — июне мы получим порядка 1,8 млн доз вакцин, и план такой, что в первые недели июля у нас одной дозой будет привито 60-70% популяции», — сказала Ю. Гребенковене на заседании парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне в среду (КНБО).

В комитете в среду была представлена ситуация с иммунизацией страны.

По данным Департамента статистики, на сегодняшний день в стране как минимум одной дозой вакцины привито 51,1% жителей старше 80 лет, 65,3% жителей в возрасте 75–79 лет, 66,9% — в возрасте 70–74 лет и 64,5% – в возрасте 65–69 лет.

В группе 55–64 лет привитых 44,9%, в группе 45–54 года – 35,4%, в группе 35–44 лет — 28,8%, в группе 25–34 года – 20,4%. В группе самых молодых привито 16,7% жителей.

По данным Департамента статистки, в целом получено более 1 млн 515 тыс. 335 доз вакцины, все они распределены между центрами вакцинирования. Было использовано 1 млн 347 тыс. 824 дозы.