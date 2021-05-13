И. Шимоните: Кабмин прилагает усилия для производства вакцин от COVID-19 в Литве

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните утверждает, что правительство ведет переговоры о возможности производства вакцин от COVID-19 в Литве.
«Я не могу называть компании и конкретные названия, но да – правительство прилагает усилия, как в дискуссиях с компаниями, так и с Еврокомиссией, конкретно с комиссаром Тьерри Бретоном, чтобы использовался потенциал Литвы, который позволит производить вакцины в Литве», – заявила в среду журналистам премьер.
«Мы ищем способы того, как мы можем помочь партнерству, которое могло бы завязаться между бизнесом», – добавила она.
Во вторник такую возможность министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте обсуждала с председателем правления Northway Biotech, проф. Владасом Альгисом Бумялисом.
Он в свою очередь отметил, что при заключении договоров с производителями вакцин, самый ранний срок, когда компания могла бы начать производить вакцины — это через год.
«У нас есть линия для производства активного вещества. У нас нет производственной линии для производства емкостей», – сказал он.
«Наши братья латыши всегда были активны, и у них были фабрики, которые разливают в бутылочки. (…) Если мы скооперируемся: мы делаем активное вещество, у нас есть для этого мощности, мы отдаем нашим балтийским братьям, чтобы они делали тару, и это могло бы стать огромным вкладом в европейское дело борьбы с COVID-19», – сказал профессор.
Он утверждает, что компания могла бы производить активное вещество для вакцины Novavax компании AstraZeneca.
На действующем в Литве предприятии Thermo Fisher Scientific Baltics производятся компоненты, которые используются в производстве вакцин от коронавируса.
По словам А. Армонайте, Литва обратилась к члену ЕК Т. Бретону с тем, чтобы он «обратил внимание на литовский бизнес». По словам министра, еврокомиссар планирует посетить Литву.