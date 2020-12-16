И. Шимоните: карантин может стать еще строже

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Если население не будет соблюдать карантинный режим, вступивший в силу со среды, в ходе которого закрыты большинство магазинов и мест предоставления услуг, то карантинные требования могут стать еще строже, заявила премьер Ингрида Шимоните.

Во вторник в интервью телеканалу LRT премьер сказала, что новые ограничения могут быть введены в продуктовых магазинах.

«Хотелось бы надеяться, что факт того, что будут закрыты не все магазины, и некоторые будут торговать расширенным ассортиментом по своему усмотрению, не станут для наших людей местом развлечений. Если так случится, то, очевидно, что карантинные требования придется сделать еще строже», – сказала И. Шимоните в программе LRT «Тема дня».