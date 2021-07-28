И. Шимоните: критика из-за управления миграционным кризисом в адрес министров – странная

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Литовский премьер Ингрида Шимоните говорит, что критика из-за управления кризисом с мигрантами в адрес министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса и министра внутренних дел Агне Билотайте странная.

«Я слышу очень странные замечания в отношении министров, особенно министра Г. Ландсбергиса. Потому что упрекать министра Г. Ландсбергиса в том, что представляет собой внешняя политика Литвы последние двадцать лет, в моем понимании — какое недоразумение», — сказала в среду журналистам премьер-министр.

Она подчеркнула, что выборы президента Беларуси не признал еще сейм прошлого созыва, большинство в котором было у Литовского союза «крестьян» и «зеленых».

«Самолет захватил на министр Г. Ландсбергис, а белорусский режим. В нем было 100 наших граждан. Последовали введенные Евросоюзом санкции, о которых было договорено в Европейском совете. Так что мне, честно говоря, эта критика непонятна», — сказала премьер.

И. Шимоните отметила, что критика в связи с визитом в Ирак «звучит очень странно».

«Мне кажется, что это один из случаев, когда если будешь что-то делать, то получишь по шапке, но и если не будешь ничего делать, получишь по шапке. Министр Г. Ландсбергис хотя бы попробовал», — сказала премьер.

Она подчеркнула, что информация о намерениях увеличить количество рейсов из Ирака в Беларусь была известна с начала июня, а то, что двусторонние дискуссии с такими государствами, как Ирак, бывают особенно трудными, давно известно.

Говоря о системе внутренних дел, И. Шимоните отметила, что «многое можно было бы сделать быстрее и эффективнее», но этому мешают как местные, так и национальные политические процессы.