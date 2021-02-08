И. Шимоните: Литва не планирует использовать вакцину «Спутник V»

Представители Литвы критиковали визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Россию. Президент Литвы Гитанас Науседа осудил решение Москвы выслать дипломатов Польши, Германии и Швеции, и заявил, что лидеры Евросоюза на саммите в марте должны будут тщательно оценить отношения с Россией. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что визит Ж. Борреля навредил репутации ЕС.

В ответ на просьбу уточнить, будет ли Литва закупать эту вакцину, если она будет утверждена в ЕС, премьер сказала, что не может руководствоваться предположениями.

«Европейское фармагентство решает, какая вакцина должна быть утверждена, а не господин Боррель. Больше комментариев я не могут предоставить, я даже сказала, что их на эту тему не будет, ведь действительно «Спутник» не является той вакциной, которую мы внесли в свой портфель прививок», – сказала И. Шимоните.

Поскольку в Литве рождаются дискуссии о возможности использования китайской и российской вакцин, литовский премьер Ингрида Шимоните заявила, что Кремль использует вакцину «Спутник V» «как гибридное оружие для раздела и властвования».

Эту вакцину в августе утвердило российское правительство и многие зарубежные государства заинтересовалось в ее приобретении.

По информации российских ученых, эта вакцины показала себя безопасной и эффективной против COVID-19, свидетельствует публикация в авторитетном британском медицинском журнале The Lancet. Как говорится в публикации, по данным проверки вакцины почти на 20 тыс. добровольцах в России ее эффективность составила 91,6%.

На сегодняшний день, у ЕС шесть договоров о приобретении более 2 млрд доз вакцин различных производителей, однако до сих пор для использования утверждены вакцины трех производителей, а поставки вакцины запаздывают по производственным причинам.

Европейское фармагентство пока не получала заявления о разрешении распространения «Спутник V». На этой неделе агентство получило заявление создателей вакцины по научным рекомендациям, было проведена встреча для «обсуждения плана дальнейшего сотрудничества с агентством».

В Литву доставлена первая партия вакцины производства британско-шведской компании AstraZeneca – 12 тыс. доз. Пока ею будут прививать людей до 55 лет, поскольку нет достаточных данных о ее эффективности на людях старшего возраста.

С целью сокращения риска распространения новых мутаций, с понедельник усиливаются проверки пассажиров, прибывающих в Литву из-за границы в аэропорты страны и в Клайпедский морской порт, однако Литва пока не следует примеру Латвии, которая запретила рейсы из Великобритании, Ирландии и Португалии.

В понедельник правительство рассмотрит план смягчения карантинных правил.

Лидер либералов и глава сейма Виктория Чмилите-Нильсен в минувшие выходные заявила, что в ближайшее время часть услуг и бизнеса могли бы открыться в Ретавском, Юрбаркском районах, в Бирштонасе.