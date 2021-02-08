И. Шимоните: Литва не планирует использовать вакцину «Спутник V»

В Литве не планируют прививать от COVID-19 созданной в России вакциной «Спутник V», заявила литовский премьер Ингрида Шимоните.
«Нет, не планируем, эта вакцина не зарегистрирована ни в одной из стран Евросоюза. Европейское фармагентство ее не оценивала, вот и весь комментарий», – заявила журналистам в пятницу премьер.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в пятницу выразил надежду на то, что созданная в России вакцина от COVID-19 вскоре будет использоваться в ЕС.
«Надеюсь, что теперь европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать эту вакцину для использования в странах-членах Евросоюза. Для нас это будет хорошей новостью, поскольку, как вы знаете, у нас вакцин не хватает и дополнительный источник их поставки только приветствуется», — отметил Ж. Боррель.
Представители Литвы критиковали визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Россию. Президент Литвы Гитанас Науседа осудил решение Москвы выслать дипломатов Польши, Германии и Швеции, и заявил, что лидеры Евросоюза на саммите в марте должны будут тщательно оценить отношения с Россией. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что визит Ж. Борреля навредил репутации ЕС.
В ответ на просьбу уточнить, будет ли Литва закупать эту вакцину, если она будет утверждена в ЕС, премьер сказала, что не может руководствоваться предположениями.
«Европейское фармагентство решает, какая вакцина должна быть утверждена, а не господин Боррель. Больше комментариев я не могут предоставить, я даже сказала, что их на эту тему не будет, ведь действительно «Спутник» не является той вакциной, которую мы внесли в свой портфель прививок», – сказала И. Шимоните.
Поскольку в Литве рождаются дискуссии о возможности использования китайской и российской вакцин, литовский премьер Ингрида Шимоните заявила, что Кремль использует вакцину «Спутник V» «как гибридное оружие для раздела и властвования».
Эту вакцину в августе утвердило российское правительство и многие зарубежные государства заинтересовалось в ее приобретении.
По информации российских ученых, эта вакцины показала себя безопасной и эффективной против COVID-19, свидетельствует публикация в авторитетном британском медицинском журнале The Lancet. Как говорится в публикации, по данным проверки вакцины почти на 20 тыс. добровольцах в России ее эффективность составила 91,6%.
На сегодняшний день, у ЕС шесть договоров о приобретении более 2 млрд доз вакцин различных производителей, однако до сих пор для использования утверждены вакцины трех производителей, а поставки вакцины запаздывают по производственным причинам.
Европейское фармагентство пока не получала заявления о разрешении распространения «Спутник V». На этой неделе агентство получило заявление создателей вакцины по научным рекомендациям, было проведена встреча для «обсуждения плана дальнейшего сотрудничества с агентством».
В Литву доставлена первая партия вакцины производства британско-шведской компании AstraZeneca – 12 тыс. доз. Пока ею будут прививать людей до 55 лет, поскольку нет достаточных данных о ее эффективности на людях старшего возраста.
С целью сокращения риска распространения новых мутаций, с понедельник усиливаются проверки пассажиров, прибывающих в Литву из-за границы в аэропорты страны и в Клайпедский морской порт, однако Литва пока не следует примеру Латвии, которая запретила рейсы из Великобритании, Ирландии и Португалии.
В понедельник правительство рассмотрит план смягчения карантинных правил.
Лидер либералов и глава сейма Виктория Чмилите-Нильсен в минувшие выходные заявила, что в ближайшее время часть услуг и бизнеса могли бы открыться в Ретавском, Юрбаркском районах, в Бирштонасе.