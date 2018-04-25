И. Шимоните: можно осторожно надеяться на то, что отношения США и ЕС будут менее острыми

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Кандидат в премьер-министры Литвы Ингрида Шимоните прогнозирует, что с избранием президентом США Джо Байдена отношения этой страны с Евросоюзом, «возможно, будут менее острыми».

«Какой бы не была администрация, будто президента Д. Трампа, или президента Д. Байдена, нам нужно с этой администрацией поддерживать наиболее тесные отношения, поскольку присутствие Америки в Европе очень важно для нашей безопасности. Можно осторожно надеяться, что отношения между США и ЕС, возможно, будут менее острыми, чем они были в последние четыре года, но посмотрим», – сказала И. Шимоните в понедельник журналистам.

В ответ на вопрос о том, как она оценивает результаты выборов президента США, кандидат в премьеры сказала, что «у Литвы нет такой роскошной возможности, как оценка выбора американцев».

«Это выбор жителей Соединенных Штатов Америки, и каким бы он ни был, мы такой выбор уважаем», – сказала И. Шимоните.

В субботу вечером президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Саулюс Сквярнялис в субботу вечером поздравили Дж. Байдена с победой на президентских выборах в США.

Стремившийся к переизбранию Дональд Трамп пока отказывается признать поражение.

Президентские выборы состоялись в США во вторник, однако подсчет голосов еще продолжается.