И. Шимоните надеется, что президент утвердит состав Кабмина в понедельник

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Назначенная премьер-министром Ингрида Шимоните надеется, что президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник утвердит состав нового кабинета министров, и в этот же день будет опубликована правительственная программа.

Встреча президента и назначенного премьера планируется в 14 часов 30 минут.

«Я очень надеюсь, что после встречи можно будет говорить о том, что решение есть, а возможно есть и декрет, а программа правительства будет зарегистрирована сегодня», – сказала И. Шимоните в интервью радиостанции LRT в понедельник.