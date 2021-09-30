И. Шимоните не поддерживает предложение о продлении содержания под стражей мигрантов до года

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что не поддерживает предложение о продлении срока содержания под стражей нелегально перешедших границу мигрантов с шести месяцев до года.
Глава правительства Литвы отметила, что это было бы автоматическое продление срока, которое не предполагает долгосрочного и успешного решения. Она также отметила, что Департамент миграции намерен рассмотреть прошения об убежище до ноября.
«Правительство оценит, какие уточнения внести в этот закон, но хотелось бы, чтобы это не превратилось в автоматическое продление срока, когда кто-то считает, что мы автоматически продлим срок и проблема решена. Продленный срок тоже выйдет, что мы тогда будем делать — опять продлевать?» — в четверг журналистам сказала И. Шимоните.
В четверг сейму будут представлены поправки партии «аграриев», в которых предлагается продлить максимальный срок содержания под стражей нелегально пересекших границу с шести месяцев до года во время экстремальной ситуации.
Премьер отметила, что не поддержит такого автоматического продления срока, так как такое решение не будет долгосрочным и благоприятным. В других странах есть специальный статус для людей, которые не получили убежище, и не задержаны. Премьер рассказала, что рассматриваются практики других стран, предложения сейму будут представлены в октябре.
И. Шимоните полагает, что «очень важно точно знать, когда будет выполнена оценка всех прошений об убежище, и глава Департамента миграции сообщила на этой недеел, что это будет сделано в ноябре».
В этом году нелегально перешли в Литву из Беларуси 4,1 тыс. мигрантов. Пока из 2,8 тыс. прошений об убежище рассмотрено свыше 600. Прошения планируется рассмотреть до ноября.
Убежище пока не получил ни один мигрант, более 300 человек не получили убежище, также в отношении более 300 человек процедуры были прекращены.
Это происходит, если человек покинул страну или вернулся в страну своего происхождения.