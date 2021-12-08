И. Шимоните не видит возможностей для длительного продолжения транзита удобрений из Беларуси

«Применяемые решения, прежде всего, конечно, в отношении хозяйственных субъектов, имеют под собой определенную цель, которую Литва как государство всегда одобряла – чтобы автократические режимы пользовались как можно меньшим финансовым комфортом, чем им иногда удается добиться», – отметила Шимоните.

Премьр-министр Латвии Кришьянис Кариньш и премьер Эстонии Кая Каллас также подчеркнули, что не видят возможности для сотрудничества с автократическим белорусским режимом.

«Санкции в отношении Беларуси и России могут быть эффективными тогда, когда они принимаются совместно и соблюдаются совместно. В отношении Беларуси уже принят пятый пакет санкций (Евросоюза – BNS), и если речь идет о других санкциях в будущем, то мы «за», поскольку эти санкции могут быть действительно эффективными», – сказал на пресс-конференции в Вильнюсе Кариньш.

По словам Каллас, согласованные санкции следует соблюдать.

«С компаниями, которые попали под санкции, точно не будем сотрудничать», – отметила глава эстонского правительства.

Шимоните также сказала, что правительство готово помочь литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai в решении вопросов содержания инфраструктуры в связи с возможными потерями.

«Я бы не бралась специфицировать эту ситуацию, поскольку это государственная компания и государственная инфраструктура, поэтому несомненно государство позаботится о том, чтобы эта инфраструктура была подходящей для других перевозчиков, других отправителей и других клиентов», – сказала литовский премьер.

«То, что потребуется от правительство с этой целью, правительство и сделает», – добавила она.