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И. Шимоните о налоговых инициативах президента: в этом году точно не нужно

ingrida šimonytė/ Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

Литовский премьер Ингрида Шимоните критикует налоговые изменения, предлагаемые президентом Гитанасом Науседой и связанные с прогрессивным налогообложением индивидуально работающих, а также со льготой налога на прибыль. 

«Я смотрю на это как на фрагментарные вещи, которые в этом году, в моем понимании, не нужны», – сказала в интервью порталу delfi.lt премьер, которую попросили оценить предложения главы государства. 

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Премьер утверждает, что при прогрессивном обложении налогами индивидуальной деятельности, нельзя будет говорить, что у нас прогрессивная система налогообложения.

«„(…) Ведь прогрессивные налоги подразумевают, что доходы объединяются, и тогда уже человека оценивают по его общей платёжеспособности. Мы так и  не выберемся из нынешней фрагментации, и лишь больше ее закрепим. Это не тот путь, по которому следует идти», – сказала И. Шимоните.

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Президент предлагает налоговых поощрения компаниям, которые быстрее повышают фонд зарплат, а годовые доходы от индивидуальной деятельности, превышающие 35 тыс. евро в год, облагать тарифом подоходного налога в 20%. Таким же тарифом налога предлагает облагать и доходы от капитала и дивидендов, превышающие 35 тыс. евро. 

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