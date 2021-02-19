И. Шимоните о налоговых инициативах президента: в этом году точно не нужно

ingrida šimonytė/ Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

Литовский премьер Ингрида Шимоните критикует налоговые изменения, предлагаемые президентом Гитанасом Науседой и связанные с прогрессивным налогообложением индивидуально работающих, а также со льготой налога на прибыль.

«Я смотрю на это как на фрагментарные вещи, которые в этом году, в моем понимании, не нужны», – сказала в интервью порталу delfi.lt премьер, которую попросили оценить предложения главы государства.