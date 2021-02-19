И. Шимоните о налоговых инициативах президента: в этом году точно не нужно

Литовский премьер Ингрида Шимоните критикует налоговые изменения, предлагаемые президентом Гитанасом Науседой и связанные с прогрессивным налогообложением индивидуально работающих, а также со льготой налога на прибыль.
«Я смотрю на это как на фрагментарные вещи, которые в этом году, в моем понимании, не нужны», – сказала в интервью порталу delfi.lt премьер, которую попросили оценить предложения главы государства.
Премьер утверждает, что при прогрессивном обложении налогами индивидуальной деятельности, нельзя будет говорить, что у нас прогрессивная система налогообложения.
«„(…) Ведь прогрессивные налоги подразумевают, что доходы объединяются, и тогда уже человека оценивают по его общей платёжеспособности. Мы так и не выберемся из нынешней фрагментации, и лишь больше ее закрепим. Это не тот путь, по которому следует идти», – сказала И. Шимоните.
Президент предлагает налоговых поощрения компаниям, которые быстрее повышают фонд зарплат, а годовые доходы от индивидуальной деятельности, превышающие 35 тыс. евро в год, облагать тарифом подоходного налога в 20%. Таким же тарифом налога предлагает облагать и доходы от капитала и дивидендов, превышающие 35 тыс. евро.