И. Шимоните о санкциях Беларуси: решения должны быть комплексными

При обсуждении Евросоюзом (ЕС) вероятных санкций для важных экономических секторов Беларуси решения должны быть комплексными, говорит литовский премьер Ингрида Шимоните.
«Мне бы не хотелось выделять конкретные виды деятельности, потому что я не считаю, что следует выделять отдельные виды деятельности. Должны рассматриваться комплексные решения, которые оказывают влияние на финансовые ресурсы режима», — сказала журналистам в понедельник И. Шимоните, отвечая на вопрос о вероятных санкциях в отношении экспорта белорусских калийных удобрений через Клайпеду.
«Должен быть очень последовательный анализ всех видов деятельности, оценка последствий санкций для них», — добавила глава правительства.
По ее словам, кроме экономических санкций нужно думать об отказе от участия компаний ЕС в белорусских проектах или от их финансирования.
Ответственный за внутренний рынок ЕС еврокомиссар Тьерри Бретон после встречи с литовским премьером сказал, что для Беларуси будут подготовлены новые санкции ЕС.
«Помимо санкций, которые уже применены к семи предприятиям, будет подготовлены новые санкции, включая экономические. Сейчас идет анализ, мы каждую неделю предлагаем новые решения», — сказал Т. Бретон в понедельник в Вильнюсе.
«Один момент ясен, и по этой причине я здесь — весь ЕС готов действовать очень оперативно и мы поддерживаем страны Балтии», — сказал он.
После того, как 23 мая Минск принудил к посадке летевший из Афин в Вильнюс гражданский самолет, о новых санкциях для Беларуси говорят и в ЕС, и в США.
О вероятных мерах в отношении экспорта калийных удобрений на прошлой неделе упомянул глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель.
Произведенные в Беларуси удобрений от литовской границы везут Литовские железные дороги, а в Клайпедском порту их грузят «Беларуськалий» и контролируемый Игорем Удовицким Терминал насыпных грузов.