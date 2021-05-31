И. Шимоните о санкциях Беларуси: решения должны быть комплексными

«Должен быть очень последовательный анализ всех видов деятельности, оценка последствий санкций для них», — добавила глава правительства.

По ее словам, кроме экономических санкций нужно думать об отказе от участия компаний ЕС в белорусских проектах или от их финансирования.

Ответственный за внутренний рынок ЕС еврокомиссар Тьерри Бретон после встречи с литовским премьером сказал, что для Беларуси будут подготовлены новые санкции ЕС.

Фото lrv.lt

«Помимо санкций, которые уже применены к семи предприятиям, будет подготовлены новые санкции, включая экономические. Сейчас идет анализ, мы каждую неделю предлагаем новые решения», — сказал Т. Бретон в понедельник в Вильнюсе.

«Один момент ясен, и по этой причине я здесь — весь ЕС готов действовать очень оперативно и мы поддерживаем страны Балтии», — сказал он.

После того, как 23 мая Минск принудил к посадке летевший из Афин в Вильнюс гражданский самолет, о новых санкциях для Беларуси говорят и в ЕС, и в США.

О вероятных мерах в отношении экспорта калийных удобрений на прошлой неделе упомянул глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Произведенные в Беларуси удобрений от литовской границы везут Литовские железные дороги, а в Клайпедском порту их грузят «Беларуськалий» и контролируемый Игорем Удовицким Терминал насыпных грузов.