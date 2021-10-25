И. Шимоните о стратегии прогресса: хотелось бы, чтобы она тоже не легла в стол

Литовский премьер Ингрида Шимоните надеется, что разрабатываемая стратегия прогресса государства «Литва — 2050» не оказалась еще одним документом, который ляжет в стол.

Открывая посвященное старту стратегии прогресса государства «Литва — 2050» понедельник в музее MO, глава правительства сказала, что «мы бы очень не хотели сделать этот процесс казенным»

«Очень хотелось бы, чтобы вклад тех форматов, в которых осмысление и дискуссии о будущем Литвы произрастают сами по себе, среди единомышленников, иногда между оппонентами с непримиримым мнением, был бы основным, а правительство и министерства никоим образом не превратили бы его еще в один документ, которых у нас не одна кипа, которые мы подписываем, кладем в стол и на следующий день очень часто забываем», – сказала премьер.

Планируется, что правительство с парламентским Комитетом по вопросам будущего подготовят проект стратегии «Литва — 2050» и внесут на утверждение в сейм в начале весенней сессии 2023 года.

По словам премьера, при выработке документа нужно постараться «избежать линейного мышления, когда кажется, что будущее будет таим же, как настоящее, только немного лучше».

«Мы сами видим, что и технологические, и социальные, и климатические, и геополитические изменения могут быть такими, что предсказать что-либо бесконечно сложно, и эти траектории могут быть довольно неожиданными», – отметила глава кабмина.

В плане подготовки к выработке новой стратегии прогресса государства обновлен состав Совета по прогрессу государства. В него делегировали своих представителей парламентские фракции, приглашение подключиться к нему приняли также представители властей и общества, в том числе бывшие премьеры Александрас Абишала, Гедиминас Киркилас и нынешние министры.

В состав совета войдут также ректор Вильнюсского университета Римвидас Петраускас, ученый Урте Ненишките, философ Гинтаутас Мажейкис, политолог Рамунас Вильпишаускас, представители культуры, искусства и др.