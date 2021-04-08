И. Шимоните о вакцинации предприятий: накапливать вакцину нецелесообразно

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Вакцинация крупных предприятий позволила бы использовать накапливающуюся вакцину AstraZeneca, но вакцинация людей старше 65 лет остается основным приоритетом, говорит премьер Литвы Ингрида Шимоните.

Объясняя решение разрешить прививать большие коллективы, пока не завершена вакцинация приоритетных групп по возрасту и профессии, И. Шимоните сказала, что «накапливать вакцину (AstraZeneca) нецелесообразно».

«Это два отдельных процесса, и это нужно очень четко понимать. За эти две недели Литва полкчает примерно 120 тыс. доз вакцин Pfizer, Moderna, если этими вакцинами будут привиты люди в возрасте 65+, то у нас будет 70% этих людей, получивших хотя бы одну дозу», — сказала И. Шимоните журналистам в четверг.

Она сказала, что вакцинация предприятий будет проводиться параллельно и не будет мешать основному приоритету — вакцинации людей старшего возраста.

Министерство здравоохранения в четверг объявило, что приглашает вакцинироваться предприятия, на которых работает не менее ста человек.

Позже Минздрав уточнил, что работник этих предприятий будут вакцинироваться только, если останется вакцина после вакцинкации приоритетной группы в соответствующую неделю.

Как отмечает министерство, работники предприятий смогут выбирать любую вакцину, однако вполне вероятно, что сейчас быстрее смогут сделать прививку желающих привиться вакциной Vaxrevria, которая раньше называлась AstraZeneca.

На данный момент в стране 120 тыс. 740 неиспользованных доз этой вакцины.