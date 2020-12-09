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И. Шимоните обещает начать дискуссию о нацсоглашении по образованию

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Восемнадцатое правительство Литвы не будет делать революции, но постарается реализовать поставленные им цели. 

Прежде всего, планируется начать дискуссии о национальном соглашении в сфере образования, утверждает назначенный премьер Ингрида Шимоните. 

Во вторник она представила в сейме программу своего правительства. 

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«XVIII-ое правительство, в случае получения полномочий, не будет делать революцию, поэтому те дела, которые ранее прогнозировались, проектировались, и возможно не были завершены, они точно могут найти свое место в программе  XVIII-ого правительства», – сказала И. Шимоните. 

Она сказала, что в правительственной программе много вещей, о  которых нужно договориться сразу, в начале срока полномочий.  

«Прежде всего, я упомяну образование. Да, в этой программе мы также говорим о национальном соглашении по образованию. Мы сможем начать дискуссии вскоре после того, как правительство получит полномочия для действий, а не в конце срока полномочий. Тогда, по моему пониманию,  больше надежды на прокладку путей и вероятность в итоге увидеть поезд на рельсах, что после следующих парламентских выборов кто-то эти пути не разберет и не проложит в другом месте», – сказала И. Шимоните.

Она сказала, что не намерена спорить с «аграриями» по поводу того, что взято из их программ.

«Я думаю, что те решения, которые являются хорошими, ценными, и по которым есть такая широкая договоренность, вероятно, не пострадают никак по причине того, что будут продолжены, а не будут меняться с каждыми выборами», – сказала назначенный премьер. 

Она упомянула, что один из принципов ее будущего кабинета министров – последовательная амбиция.

«У нас целые захоронения нереализованных программ, политических документов, стратегий и им подобных. К сожалению. Иногда кажется, что мы направляем больше эмоций, интеллекта и времени на дискуссию о том, кто лучше напишет программный документ, чем обсуждаем то, как реализовать эти цели», – сказала И. Шимоните.

Среди целей краткосрочного периода назначенный премьер упомянула необходимость менять подход к государственной службе.  

«Те люди, которые должны реализовывать – госслужба, госадминистрирование – зачастую бывают и демотивированы и обесценены, чтобы что-то делать», – сказала И. Шимоните.

По ее словам, государственной службе требуется не только повышение эффективности, но больше и прав, и доверия. 

В четверг намечено утверждение правительственной программы в сейме. 

Новое правительство получает полномочия к действую, когда сейм большинством голосов депутатов, участвующих в заседании, одобряет его программу, а новые министры дают присягу. 

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