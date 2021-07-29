И. Шимоните обещает представить план усиления охраны госграницы Литвы

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните обещает представить фракциям в ближайшее время предусмотренные правительством меры по усилению охраны государственной границы.

По ее словам, в четверг на встрече, проведенной по инициативе президента Гитанаса Науседы по этому вопросу «не было разногласий» с руководителями партий.

«Мне кажется, что не было разногласий по поводу того, что физическая защита должна быть существенно укреплена, и у правительства есть план того, как оно намерено это делать, я думаю, что этот план будет представлен в ближайшее время, я готова обсудить его с главами парламентских фракций, поскольку это потребуют определенных обязательств и финансирования этих мер», – сказала премьер-министр.

По ее словам, «было бы хорошо договориться, чтобы позднее не было дискуссий».