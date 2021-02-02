И. Шимоните обсудила с А. Меркель сотрудничество в поставках вакцины

На прошлой неделе британско-шведская компания AstraZeneca объявила, что из-за проблем на одном своем заводе в Европе этой зимой она сможет поставить в Евросоюз лишь четверть от обещанного количества вакцин.

В воскресенье председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что компания AstraZeneca согласилась увеличить на 30% поставки в Евросоюз. Канцлер Германии созвала национальную конференцию с производителями вакцин.

И. Шимоните и А. Меркель также обсудили реализацию многолетнего бюджета ЕС. Согласно пресс-релизу правительства, премьер Литвы подчеркнула необходимость в переговорах с Европейским парламентом сохранить надлежащее финансирование проекта Rail Baltica из фонда финансирования инфраструктурных проектов Европы.

Она говорила и о необходимости ускорения проекта по синхронизации электропередач, чтобы он был реализован в срок или даже ранее.

И. Шимоните также подчеркнула, что необходима «твердая и единая позиция Евросоюза в отношении России», а также «вытекающие из этого конкретные действия».

Она также добавила, что страны-члены ЕС должны координировать действия для того, чтобы преградить дорогу вмешательству во внутренние дела посредством пропаганды и дезинформации.

Что касается ситуации в Беларуси, то в разговоре было отмечено, что необходимо продолжать оказывать давление на режим и оказывать эффективную помощь белорусам. Было обращено внимание на влияние России на Беларусь, которое оказывается и путем таких геополитических проектов как небезопасная атомная электростанция Белорусская АЭС в Островце.

В этом году отмечается 30-летие восстановления дипломатических отношений с Германией.

В настоящее время планируется визит И. Шимоните в Германию по приглашению канцлера Германии. Он состоится, как только позволят условия пандемии.