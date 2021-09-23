И. Шимоните обсудила с генералом США вызовы безопасности в регионе и мире

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В четверг премьер-министр Ингрида Шимоните встретилась с командующим штабом Сухопутных войск США в Европе и Африке генералом Кристофером Дж. Каволи и обсудила проблемы региональной и глобальной безопасности, литовско-американское сотрудничество в области обороны и в военной сфере, а также реализацию мер сдерживания.

«Соединенные Штаты были и останутся нашим самым важным союзником. Прежде всего, как союзник, защищающий общие ценности и ценности НАТО. В современном мире, полном вызовов и угроз, сотрудничество союзников очень важно», – цитирует пресс-служба правительства слова И. Шимоните в своём сообщении.

На встрече также обсуждались и завершившееся военные учения России и Беларуси «Запад», а вызовы безопасности исходящие от этих стран и глобальные вызовы, с которыми сталкиваются союзники по НАТО.



Премьер поблагодарила за постоянное ротационное размещение войск США в Литве.