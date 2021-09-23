И. Шимоните обсудила с генералом США вызовы безопасности в регионе и мире

В четверг премьер-министр Ингрида Шимоните встретилась с командующим штабом Сухопутных войск США в Европе и Африке генералом Кристофером Дж. Каволи и обсудила проблемы региональной и глобальной безопасности, литовско-американское сотрудничество в области обороны и в военной сфере, а также реализацию мер сдерживания.
«Соединенные Штаты были и останутся нашим самым важным союзником. Прежде всего, как союзник, защищающий общие ценности и ценности НАТО. В современном мире, полном вызовов и угроз, сотрудничество союзников очень важно», – цитирует пресс-служба правительства слова И. Шимоните в своём сообщении.
На встрече также обсуждались и завершившееся военные учения России и Беларуси «Запад», а вызовы безопасности исходящие от этих стран и глобальные вызовы, с которыми сталкиваются союзники по НАТО.
Премьер поблагодарила за постоянное ротационное размещение войск США в Литве.
«Присутствие американских военных в Литве, их совместные учения с литовской армией и с военными боевой группы Батальона передового базирования НАТО являются лучшим сдерживающим фактором и гарантией безопасности для всего региона. Спасибо за тесное сотрудничество между вооруженными силами Литвы и США, которое мы полны решимости развивать и дальше. Правительство, в свою очередь, сделает все возможное для создания походящих условий для тренировок и жизни американских военных в Литве», — сказала премьер-министр
И. Шимоните подчеркнула важность и пользу поддержки США в развитии литовских вооружённых сил, благодаря которой повышается подготовка литовских военных, уровень их взаимодействия с ВС США и мощности сдерживания в регионе.
По словам премьер-министра, Литва продолжит выполнение собственных обязательств перед союзниками и внесет свой вклад в обеспечение безопасности трансатлантического сообщества. Литва выделяет 2% ВВП на оборонные расходы, а к 2030 году планирует выделять 2,5%. Литва также вкладывает большие средства в модернизацию своих сил.